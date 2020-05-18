Первая в России «умная» дорога появится в Самаре 

В Самаре началось строительство первой в России дороги, приспособленной для беспилотных автомобилей.

По мнению членов правительства, Самара является одним из самых приоритетных направлений развития бизнеса, так как там сосредоточено множество компаний, осуществляющих производство и доставку товаров по всей стране.

Появление «умной» дороги, по которой будут способны ездить беспилотные машины, позволит различным компаниям наладить бесперебойную доставку товаров по всей стране, а также сократить количество ДТП в ночное время суток.

Отмечается, что строительство «умных» дорог будет происходить по всей РФ, так как автономных автомобилей до 2025 года станет очень много и к этому нужно быть максимально подготовленными.

Примечательно то, что первый 200-киллометровый участок инновационной трассы будет готов к концу текущего месяца. Со временем «умные» дороги будут строиться во всех регионах РФ, но первыми их получат: Ростовская, Воронежская, Московская и Ленинградская области.