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Первая в России «умная» дорога появится в Самаре 

Car.ru и ещё 2 4 часа назад
Первая в России «умная» дорога появится в Самаре
Фото: Car.ru
В Самаре началось строительство первой в России дороги, приспособленной для беспилотных автомобилей.
По мнению членов правительства, Самара является одним из самых приоритетных направлений развития бизнеса, так как там сосредоточено множество компаний, осуществляющих производство и доставку товаров по всей стране.
Появление «умной» дороги, по которой будут способны ездить беспилотные машины, позволит различным компаниям наладить бесперебойную доставку товаров по всей стране, а также сократить количество ДТП в ночное время суток.
Отмечается, что строительство «умных» дорог будет происходить по всей РФ, так как автономных автомобилей до 2025 года станет очень много и к этому нужно быть максимально подготовленными.
Примечательно то, что первый 200-киллометровый участок инновационной трассы будет готов к концу текущего месяца. Со временем «умные» дороги будут строиться во всех регионах РФ, но первыми их получат: Ростовская, Воронежская, Московская и Ленинградская области.
Компании Яндекс и ГЛОНАСС, которые начали тестирование машин с автономными системами управления, сказали, что строительство «умных» дорог — это огромный вклад в будущее государства.
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Бортжурнал , Яндекс
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