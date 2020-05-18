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Названы любимые машины угонщиков во время пандемии 

Авторамблер и ещё 3 2 часа назад
Названы любимые машины угонщиков во время пандемии
Фото: Авторамблер
С введением ограничений из-за коронавируса количество угонов в России резко упало. В апреле было украдено на 53% меньше автомобилей, чем в марте.
Больше всего машин за прошедший месяц угнали в Санкт-Петербурге — на город пришлось 58% всех заявлений об угоне, сообщает пресс-служба компании "АльфаСтрахование".
Москва оказалась на втором месте с вдвое меньшим количеством заявлений.
Фаворитами угонщиков стали японская Toyota Camry и южнокорейский "бюджетник" Kia Rio. Также в списке самых угоняемых автомобилей оказались кроссоверы Hyundai Creta, Hyundai Tucson и Nissan X-Trail.
Падение числа автомобильных преступлений аналитики связывают со снижением общего числа поездок во время режима самоизоляции, а также с ужесточенным контролем ДПС из-за режима спецпропусков.
Ранее в "АльфаСтраховании" назвали автомобили, ставшие фаворитами угонщиков в 2019 году. Лидером рейтинг стал Cadillac Escalade, на втором месте расположилась Toyota Camry, а на третьем — Land Rover Freelander.
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Комментарии
Бортжурнал , Hyundai , Cadillac Escalade , Nissan , Land Rover Freelander , Nissan X-Trail , Kia , Hyundai Creta , Cadillac , Toyota , Rover , Kia Rio , Toyota Camry , Hyundai Tucson , Land Rover , Альфастрахование , ГИБДД
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