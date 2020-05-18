Названы любимые машины угонщиков во время пандемии 

С введением ограничений из-за коронавируса количество угонов в России резко упало. В апреле было украдено на 53% меньше автомобилей, чем в марте.

Больше всего машин за прошедший месяц угнали в Санкт-Петербурге — на город пришлось 58% всех заявлений об угоне, сообщает пресс-служба компании "АльфаСтрахование"

Москва оказалась на втором месте с вдвое меньшим количеством заявлений.

Падение числа автомобильных преступлений аналитики связывают со снижением общего числа поездок во время режима самоизоляции, а также с ужесточенным контролем ДПС из-за режима спецпропусков.