Сразу несколько брендов, входящих в состав VW Group, были вынуждены приостановить поставки автомобилей из-за ошибки в программном коде. Сначала прекратилась отгрузка новых Volkswagen Golf, позже аналогичные решение приняли и в Skoda относительно Octavia. На очереди соплатформенные Audi A3 и Seat Leon, у которых может оказаться та же проблема, выяснило издание Automobilwoche.

Проблема возникла из-за ошибки в программном обеспечении, которая привела к сбою в работе электронного помощника eCall

— аналога российской системы экстренного вызова при аварии «ЭРА-ГЛОНАСС». Издание не уточняет, были ли выявлены случаи сбоя у Skoda Octavia , однако чешский автопроизводитель принял то же решение, что и Volkswagen в отношении Golf, и приостановил поставки новых автомобилей дилерам.

В Audi и Seat в свою очередь изучают возможное наличие проблемы у моделей A3 и Leon соответственно. В случае, если у соплатформенников выявят ту же ошибку, их поставки также могут быть приостановлены.

Днем ранее стало известно, что Volkswagen «заморозил» поставки новых Golf, однако о приостановке производства модели речи не шло. Уже собранные автомобили останутся у автопроизводителя, пока проблема с электроникой не будет решена.