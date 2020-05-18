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Skoda остановила поставки Octavia, на очереди Audi A3 

Motor.ru и ещё 3 7 часов назад
Skoda остановила поставки Octavia, на очереди — Audi A3
Фото: Skoda
Сразу несколько брендов, входящих в состав VW Group, были вынуждены приостановить поставки автомобилей из-за ошибки в программном коде. Сначала прекратилась отгрузка новых Volkswagen Golf, позже аналогичные решение приняли и в Skoda относительно Octavia. На очереди соплатформенные Audi A3 и Seat Leon, у которых может оказаться та же проблема, выяснило издание Automobilwoche.
Проблема возникла из-за ошибки в программном обеспечении, которая привела к сбою в работе электронного помощника eCall
— аналога российской системы экстренного вызова при аварии «ЭРА-ГЛОНАСС». Издание не уточняет, были ли выявлены случаи сбоя у Skoda Octavia, однако чешский автопроизводитель принял то же решение, что и Volkswagen в отношении Golf, и приостановил поставки новых автомобилей дилерам.
В Audi и Seat в свою очередь изучают возможное наличие проблемы у моделей A3 и Leon соответственно. В случае, если у соплатформенников выявят ту же ошибку, их поставки также могут быть приостановлены.
Днем ранее стало известно, что Volkswagen «заморозил» поставки новых Golf, однако о приостановке производства модели речи не шло. Уже собранные автомобили останутся у автопроизводителя, пока проблема с электроникой не будет решена.
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Бортжурнал , Volkswagen Golf , Audi , Audi A3 , SEAT , Skoda Octavia , Volkswagen , Skoda , SEAT Leon
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