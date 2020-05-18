Многие водители сталкиваются с проблемой, когда прямо во время езды на панели управления загорается красная кнопка, сигнализирующая о том, что топливо на исходе. Как часто нужно заправлять авто, чтобы такого не случалось и можно ли ехать дальше, рассказали эксперты.

Когда вы едете на резерве заправленного топлива, топливная система реагирует на это. Топливный насос в большинстве автомобилей находится в баке, а потому, при отсутствии бензина, он начинает работать просто на износ, что в дальнейшем сказывается и на остальных системах. Уменьшение объема топлива параллельно сказывается и на появлении осадка в нем. Неизбежно в баке образуется и конденсат.

Топливо для насоса является некой охлаждающей жидкостью, а потому его уменьшение приведет к выходу детали из строя. Починить ее вряд ли удастся, придется попросту купить новый насос, стоит он немало. Защищает насос противоотливной стакан, на который полагаются многие водители, но автоэксперты постоянно говорят о том, что и он не выдерживает нагрузки при минимальной отметке топлива в баке.

Дизельные модели «страдают» в подобной ситуации не меньше. Ведь единоразовое попадание воздуха в систему подачи топлива может привести к остановке машины и поломкам. Еще одна часто встречающаяся проблема — засорение топливных фильтров, ведь мусор вместе с топливом всегда попадает в бак.

Таким образом, эксперты советуют не доводить до ситуации, когда машина едет на резервном запасе бензина или дизеля, чтобы впоследствии не пришлось тратить большие деньги на ремонт.