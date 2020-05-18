Названы признаки неисправности ходовой

Наши дороги не славятся высоким качеством, потому езда по ним часто приносит не мало неприятностей, может повредиться ходовая часть и подвеска машины. Ходовая часть состоит из комплекса деталей, которые обеспечивают вам безопасность и комфортабельность, а также хорошую управляемость при передвижении. Износ или повреждение хотя бы одного из ее элементов приведет к нарушению в работе. Это повлечет за собой различные постукивания во время езды и даже трудности в управлении машины. Рассмотрим основные симптомы данной проблемы.
Если вы замечаете, что на скорости вашу машину постоянно тянет в одну и ту же сторону — первым делом проверьте давление в шинах колес. Обычно такое происходит, когда одно колесо накачано сильнее, чем второе. Если колеса накачаны правильно или проблема от этого не решилась, то причина может находиться глубже. В таком случае лучше проводить полную диагностику ходовой вашего авто. Поводом этого могут оказаться:
- Деформированные рычаги передней подвески
- Неверно отрегулированные углы установки колес
- Разная жесткость пружин
- Износ тормозной системы колеса (колесо постоянно притормаживает)
- Износ ступичного подшипника
Но бывают и другие симптомы. Один из частых случаев, когда происходят раскачивания при совершении торможения и/или при повороте. Поводом этому могут послужить изношенные амортизаторы или втулки стабилизатора устойчивости. Также при езде может происходить вибрация, чаще всего это симптом:
- слабо накаченных колес
- Изношенных или зажатых подшипников ступицы
- Изношенных шарниров на руле
- Разбалансированных колес
- Искажение колесного диска
- Ослабления крепежных гаек на колесе
Бывают случаи, когда во время движения в автомобиле становятся слышны различные стуки и непонятный шум. Такой симптом может указывать на:
Ослабление креплений штанги или стойки стабилизатора
- Перелом амортизатора
- Износ шаровой опоры
- Неисправность рулевой рейки
- Износ сайлентблока рычагов
Одним из неприятных случаев может быть издаваемый автомобилем скрип при совершении поворота. Такое обычно случается, когда разбиваются втулки стабилизаторов поперечной устойчивости или выходят из строя амортизаторы. А если у вашей машины начали стучать амортизаторы, то тут больше причин:
- Износились втулки крепления
- Крепление амортизатора к подвеске ослабло
- Неравномерный износ колес
- Нарушение развала-схождения колес
- Нарушения в тормозной системе
- Деформация рычага подвески
- Неверная балансировка
- Деформирован кузов автомобиля
При обнаружении симптомов пробивания подвески возможно у вас:
- деформировался диск или грыжа на шине
- неисправен подшипник в ступице
- неисправен амортизатор
- деформация рычагов на подвеске
Конечно, это только основной и далеко не весь список симптомов и причин, но он поможет вам вовремя заметить, что с ходовой что-то не так. А чтобы неисправности вашего четырехколесного друга не застали вас врасплох, необходимо регулярно посещать станции технического обслуживания.