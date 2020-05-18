Названы признаки неисправности ходовой

Наши дороги не славятся высоким качеством, потому езда по ним часто приносит не мало неприятностей, может повредиться ходовая часть и подвеска машины. Ходовая часть состоит из комплекса деталей, которые обеспечивают вам безопасность и комфортабельность, а также хорошую управляемость при передвижении. Износ или повреждение хотя бы одного из ее элементов приведет к нарушению в работе. Это повлечет за собой различные постукивания во время езды и даже трудности в управлении машины. Рассмотрим основные симптомы данной проблемы.

Деформированные рычаги передней подвески

Неверно отрегулированные углы установки колес

Разная жесткость пружин

Износ тормозной системы колеса (колесо постоянно притормаживает)

Износ ступичного подшипника Если вы замечаете, что на скорости вашу машину постоянно тянет в одну и ту же сторону — первым делом проверьте давление в шинах колес. Обычно такое происходит, когда одно колесо накачано сильнее, чем второе. Если колеса накачаны правильно или проблема от этого не решилась, то причина может находиться глубже. В таком случае лучше проводить полную диагностику ходовой вашего авто. Поводом этого могут оказаться:

слабо накаченных колес

Изношенных или зажатых подшипников ступицы

Изношенных шарниров на руле

Разбалансированных колес

Искажение колесного диска

Ослабления крепежных гаек на колесе Но бывают и другие симптомы. Один из частых случаев, когда происходят раскачивания при совершении торможения и/или при повороте. Поводом этому могут послужить изношенные амортизаторы или втулки стабилизатора устойчивости. Также при езде может происходить вибрация, чаще всего это симптом:

Бывают случаи, когда во время движения в автомобиле становятся слышны различные стуки и непонятный шум. Такой симптом может указывать на:

Перелом амортизатора

Износ шаровой опоры

Неисправность рулевой рейки

Износ сайлентблока рычагов Ослабление креплений штанги или стойки стабилизатора

Износились втулки крепления

Крепление амортизатора к подвеске ослабло

Неравномерный износ колес

Нарушение развала-схождения колес

Нарушения в тормозной системе

Деформация рычага подвески

Неверная балансировка

Деформирован кузов автомобиля Одним из неприятных случаев может быть издаваемый автомобилем скрип при совершении поворота. Такое обычно случается, когда разбиваются втулки стабилизаторов поперечной устойчивости или выходят из строя амортизаторы. А если у вашей машины начали стучать амортизаторы, то тут больше причин:

деформировался диск или грыжа на шине

неисправен подшипник в ступице

неисправен амортизатор

деформация рычагов на подвеске При обнаружении симптомов пробивания подвески возможно у вас:

Конечно, это только основной и далеко не весь список симптомов и причин, но он поможет вам вовремя заметить, что с ходовой что-то не так. А чтобы неисправности вашего четырехколесного друга не застали вас врасплох, необходимо регулярно посещать станции технического обслуживания.