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Признаки неисправности ходовой 

Car.ru 4 часа назад
Названы признаки неисправности ходовой
Фото: Car.ru
Наши дороги не славятся высоким качеством, потому езда по ним часто приносит не мало неприятностей, может повредиться ходовая часть и подвеска машины. Ходовая часть состоит из комплекса деталей, которые обеспечивают вам безопасность и комфортабельность, а также хорошую управляемость при передвижении. Износ или повреждение хотя бы одного из ее элементов приведет к нарушению в работе. Это повлечет за собой различные постукивания во время езды и даже трудности в управлении машины. Рассмотрим основные симптомы данной проблемы.
Если вы замечаете, что на скорости вашу машину постоянно тянет в одну и ту же сторону — первым делом проверьте давление в шинах колес. Обычно такое происходит, когда одно колесо накачано сильнее, чем второе. Если колеса накачаны правильно или проблема от этого не решилась, то причина может находиться глубже. В таком случае лучше проводить полную диагностику ходовой вашего авто. Поводом этого могут оказаться:
  • Деформированные рычаги передней подвески
  • Неверно отрегулированные углы установки колес
  • Разная жесткость пружин
  • Износ тормозной системы колеса (колесо постоянно притормаживает)
  • Износ ступичного подшипника
Но бывают и другие симптомы. Один из частых случаев, когда происходят раскачивания при совершении торможения и/или при повороте. Поводом этому могут послужить изношенные амортизаторы или втулки стабилизатора устойчивости. Также при езде может происходить вибрация, чаще всего это симптом:
  • слабо накаченных колес
  • Изношенных или зажатых подшипников ступицы
  • Изношенных шарниров на руле
  • Разбалансированных колес
  • Искажение колесного диска
  • Ослабления крепежных гаек на колесе
Бывают случаи, когда во время движения в автомобиле становятся слышны различные стуки и непонятный шум. Такой симптом может указывать на:
Ослабление креплений штанги или стойки стабилизатора
  • Перелом амортизатора
  • Износ шаровой опоры
  • Неисправность рулевой рейки
  • Износ сайлентблока рычагов
Одним из неприятных случаев может быть издаваемый автомобилем скрип при совершении поворота. Такое обычно случается, когда разбиваются втулки стабилизаторов поперечной устойчивости или выходят из строя амортизаторы. А если у вашей машины начали стучать амортизаторы, то тут больше причин:
  • Износились втулки крепления
  • Крепление амортизатора к подвеске ослабло
  • Неравномерный износ колес
  • Нарушение развала-схождения колес
  • Нарушения в тормозной системе
  • Деформация рычага подвески
  • Неверная балансировка
  • Деформирован кузов автомобиля
При обнаружении симптомов пробивания подвески возможно у вас:
  • деформировался диск или грыжа на шине
  • неисправен подшипник в ступице
  • неисправен амортизатор
  • деформация рычагов на подвеске
Конечно, это только основной и далеко не весь список симптомов и причин, но он поможет вам вовремя заметить, что с ходовой что-то не так. А чтобы неисправности вашего четырехколесного друга не застали вас врасплох, необходимо регулярно посещать станции технического обслуживания.
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