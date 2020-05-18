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В Германии засекли странный пикап BMW 

Car.ru 3 часа назад
В Германии засекли странный пикап BMW
Фото: Car.ru
На Нюрбургринге на шпионские снимки попал пикап BMW в кузове Е46. На самом деле немецкие инженеры никогда не выпускали подобных автомобилей, единственный пикап был представлен с приставкой Е93.
В 1986 году компания из Баварии действительно намерена была запустить в продажу пикап M3 в кузове Е30. В 2011 году немецкие инженеры снова показали новинку с таким кузовом, но в качестве шутки в честь 1 апреля.
В прошедшем году энтузиасты показали на рендерах X7 в кузове пикап, а особенностью авто стал очень вместительный багажник, куда можно было поместить мотоцикл. На Нюрбургринге появился на дорогах очередной проект от энтузиастов, которые переделали модель BMW в утилитарный пикап, но внешне такой концепт выглядел достаточно впечатляюще.
Помимо привычного для пикапов стиля исполнения и экстерьера, автомобиль получил четыре патрубка выхлопной системы, а потому вполне смог бы стать новой моделью от немецких разработчиков в необычном кузове.
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Бортжурнал , BMW
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