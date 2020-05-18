В Германии засекли странный пикап BMW 

На Нюрбургринге на шпионские снимки попал пикап BMW в кузове Е46. На самом деле немецкие инженеры никогда не выпускали подобных автомобилей, единственный пикап был представлен с приставкой Е93.

В 1986 году компания из Баварии действительно намерена была запустить в продажу пикап M3 в кузове Е30. В 2011 году немецкие инженеры снова показали новинку с таким кузовом, но в качестве шутки в честь 1 апреля.

В прошедшем году энтузиасты показали на рендерах X7 в кузове пикап, а особенностью авто стал очень вместительный багажник, куда можно было поместить мотоцикл. На Нюрбургринге появился на дорогах очередной проект от энтузиастов, которые переделали модель BMW в утилитарный пикап, но внешне такой концепт выглядел достаточно впечатляюще.

Помимо привычного для пикапов стиля исполнения и экстерьера, автомобиль получил четыре патрубка выхлопной системы, а потому вполне смог бы стать новой моделью от немецких разработчиков в необычном кузове.