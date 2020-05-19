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Новый Kia Sorento можно будет парковать с брелока 

Daily-Motor 6 часов назад
Новый Kia Sorento можно будет парковать с брелока
Фото: Kia
Новый Kia Sorento получит функцию, являющуюся прерогативой как правило дорогих автомобилей — парковка, контролируемая с брелока.
Данная опция поможет в ситуациях, когда при плотной перпендикулярной парковке открыть дверь и попасть в автомобиль не удается. Находясь снаружи и используя брелок владелец Sorento сможет направить машину вперед или назад, чтобы вывести её из заточения и попасть в салон.
В качестве другого нового оборудования, которое получит Sorento, значится автоматическая блокировка задних дверей, когда рядом проходит пешеход или проезжает велосипедист, а также система автоматического задействования тормоза при столкновении, помогающая избежать эффекта «паровоза».
В арсенал нового Sorento войдут и вполне привычные для этой модели системы: экстренного торможения, мониторинга слепых зон, автоматического удержания в переделах полосы движения и другие.
Продажи Kia Sorento стартуют в Южной Корее в июне-июле этого года. Первыми на рынок выйдут 2,2-литровый дизельные версии на 200 лошадиных сил, работающие в связке с новой 8-диапазонной трансмиссией с двумя мокрыми сцеплениями. Осенью для покупателей станет доступна бензиновая модификация этого кроссовера, укомплектованная 3,5-литровым «атмосферником» на 272 «скакуна».
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Бортжурнал , Kia , Kia Sorento
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