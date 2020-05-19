Land Cruiser превратили в пуленепробиваемый лимузин

Бельгийское тюнинг-ателье Carat Duchatelet подготовило свою версию Toyota Land Cruiser 200: японский внедорожник превратили в лимузин, который не боится пуль. В результате доработок автомобиль вытянулся в длину на 50 сантиметров и обзавелся броней уровней B6 и B7.

Для начала тюнерам пришлось распилить автомобиль на две половины и сделать вставку. Затем были установлены усиленные тормоза и новая подвеска, которая могла бы справиться с увеличившейся из-за пуленепробиваемого кузова массой. Салон также претерпел изменения: внутри лимузина появились перегородка, огромный телевизор, выдвижные столики и модернизированные кресла.

В отделке интерьера использовались только премиальные материалы: натуральное дерево, высококачественная кожа и алькантара.

caratduchatelet.com

В Carat Duchatelet предлагают клиентам два уровня защиты на выбор — B6 и B7. В обоих случаях бронированный кузов способен выдержать выстрел пулями калибром до 7,85 миллиметров.

Стоимость бронированного лимузина Toyota Land Cruiser 200 не раскрывается — ее объявляют каждому клиенту лично.