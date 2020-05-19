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Toyota Land Cruiser 200 превратили в пуленепробиваемый лимузин 

Motor.ru и ещё 2 5 часов назад
Land Cruiser превратили в пуленепробиваемый лимузин
Фото: caratduchatelet.com
Бельгийское тюнинг-ателье Carat Duchatelet подготовило свою версию Toyota Land Cruiser 200: японский внедорожник превратили в лимузин, который не боится пуль. В результате доработок автомобиль вытянулся в длину на 50 сантиметров и обзавелся броней уровней B6 и B7.
Для начала тюнерам пришлось распилить автомобиль на две половины и сделать вставку. Затем были установлены усиленные тормоза и новая подвеска, которая могла бы справиться с увеличившейся из-за пуленепробиваемого кузова массой. Салон также претерпел изменения: внутри лимузина появились перегородка, огромный телевизор, выдвижные столики и модернизированные кресла.
В отделке интерьера использовались только премиальные материалы: натуральное дерево, высококачественная кожа и алькантара.
caratduchatelet.com
В Carat Duchatelet предлагают клиентам два уровня защиты на выбор — B6 и B7. В обоих случаях бронированный кузов способен выдержать выстрел пулями калибром до 7,85 миллиметров.
Стоимость бронированного лимузина Toyota Land Cruiser 200 не раскрывается — ее объявляют каждому клиенту лично.
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Бортжурнал , Toyota , Toyota Land Cruiser
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