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Когда нужно уступать авто, поворачивающему под «зеленую стрелку» 

Car.ru 5 часов назад
Надо ли уступать авто, поворачивающему под «зеленую стрелку»?
Фото: Car.ru
Очень часто водители во время движения совершают ошибки при повороте на светофорах с дополнительными секциями. Разберёмся, когда следует уступать транспортным средствам, поворачивающим под "зеленую стрелку".
В правилах дорожного движения прописано, что если авто направляется по стрелке, которая включена в дополнительной секции при включенном жёлтом либо красном сигнале светофора, оно должно пропустить машины, которые движутся с прочих направлений.
При этом сигнал дополнительных секций разрешает движение в другом направлении, независимо от того, что показывает сам светофор. Это необходимо для повышения пропускной способности на перекрестках, а также дорогах, которые являются сильно загруженными автомобильным потоком.
Между тем, главным на трассе остается светофор. В данном случае авто может свернуть под стрелку, пропустив вначале все транспортные средства, едущие на основные сигналы светофора. В ином случае водителя могут оштрафовать на 1 тыс. руб.
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Бортжурнал
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