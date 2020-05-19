Надо ли уступать авто, поворачивающему под «зеленую стрелку»?

Очень часто водители во время движения совершают ошибки при повороте на светофорах с дополнительными секциями. Разберёмся, когда следует уступать транспортным средствам, поворачивающим под "зеленую стрелку".

В правилах дорожного движения прописано, что если авто направляется по стрелке, которая включена в дополнительной секции при включенном жёлтом либо красном сигнале светофора, оно должно пропустить машины, которые движутся с прочих направлений.

При этом сигнал дополнительных секций разрешает движение в другом направлении, независимо от того, что показывает сам светофор. Это необходимо для повышения пропускной способности на перекрестках, а также дорогах, которые являются сильно загруженными автомобильным потоком.

Между тем, главным на трассе остается светофор. В данном случае авто может свернуть под стрелку, пропустив вначале все транспортные средства, едущие на основные сигналы светофора. В ином случае водителя могут оштрафовать на 1 тыс. руб.