Как приготовить «эликсир долголетия» для глушителя

Вероятно, многие автолюбители замечали, что заводские глушители отхаживают не менее 5-7 лет. А вот покупные, которые приобретались в магазинах автозапчастей не могут похвастаться долголетием. Максимально такой глушитель прослужит до двух лет. В чем же причина и как продлить срок службы глушителя? Давайте разбираться.

Своими советами по данному вопросу поделился наш читатель. Он рассказал, как при помощи простых манипуляций увеличить срок службы автомобильного глушителя в 2-3 раза.

Одной из причин быстрого выхода из строя покупной детали является конденсат влаги, который скапливается в глушителе. Он-то и является катализатором в процессе гниения металла, из которого данный глушитель произведен.

Проблему отвода конденсата решаем весьма просто. Для этого внизу глушителя необходимо просверлить отверстие тонким сверлом. На работе данной детали это никак не отразится, а влага будет выходить.

А еще, чтобы продлить срок службы обсуждаемой детали, наш собеседник порекомендовал обработать ее специальной смесью изнутри. Для этого понадобится 1 л растворителя и 1 кг графитной смазки. Следует соединить данные ингредиенты, полученный раствор залить в глушитель, предварительно закупорив выходное отверстие. Далее, после хорошей встряски, выливаем остатки раствора.

После этого оставляем изделие на сутки для того, чтобы испарился растворитель, а смазка осела на стенках глушителя.