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Россиянка отсудила более 6 миллионов за неприятный запах Cadillac 

Авторамблер и ещё 3 2 часа назад
Россиянка отсудила у дилера Cadillac более 6 млн рублей
Фото: Авторамблер
Предпринимательница из Москвы смогла добиться выплаты в 6,4 млн руб. за Cadillac Escalade, салон которого пах техническими жидкостями.
Москвичка купила внедорожник летом 2017 года за 6 млн руб. Когда через несколько месяцев женщина включила обогрев, салон Escalade наполнился химическим запахом.
Автовладелица не смогла смириться с "ароматом" и обратилась с жалобой к официальному дилеру Cadillac. Над внедорожником поработали в сервисном центре, промыв агрегаты, после чего запах стал слабее, но не исчез.
По словам москвички, резкий запах не выветривался даже через открытое окно. Женщину начало преследовать плохое самочувствие, и в результате ей даже пришлось обратиться за помощью к медикам из-за подозрения на аллергию.
Предпринимательница наняла экспертов, которые взяли пробы из салона и пришли к выводу, что в салоне превышена норма содержания этиленгликоля и других ядовитых веществ в сотни раз. Приглашенные вслед за экологами автоэксперты частично разобрали салон и вынесли вердикт: запах появляется из-за производственной ошибки, допущенной на заводе в США.
Москвичка обратилась с дилеру с требованием вернуть ей деньги за автомобиль, однако ей было отказано. В мае 2018 года женщина подала иск к дилеру, а также к компании General Motors на 3 млн руб.
Спустя годы суд вынес решение удовлетворить иск, но частично, сообщает Drom. Автосалон обязали выплатить 5,26 млн руб. за автомобиль и 200 тыс. руб. неустойки, а также 10 тыс. руб. за моральный ущерб и штраф в 800 тыс. руб. Кроме этого, дилер оплатит расходы на судебную тяжбу и экспертов.
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Комментарии
Бортжурнал , Автоновости , Cadillac Escalade , Cadillac , General Motors
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