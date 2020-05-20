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Названы цены на новый Nissan Juke 

Daily-Motor и ещё 1 4 часа назад
Названы цены на новый Nissan Juke
Фото: Nissan
Японский Nissan определился с ценами на новое поколение кроссовера Juke. Первой страной для новой генерации этой модели станет Австралия. В рамках смены поколений Juke получит переработанный дизайн и расширенное техническое оснащение.
Цена нового Nissan Juke на австралийском авторынке, где этот «паркетник» будет предложен в четырех комплектациях: ST, ST+, ST-L и Ti, составит от 27 тысяч 990 местных долларов (около 1 миллиона 300 тысяч рублей) до 36 тысяч 490 местных долларов (примерно 1 миллион 700 тысяч рублей).
Nissan
Во всех вариантах исполнения новый Juke будет оснащен 1-литровым турбомотором на 113 лошадиных сил при 180 Нм момента. В качестве трансмиссий покупателям предложат 7-диапазонная роботизированная трансмиссия.
Напомним, что на российском авторынке кроссовер Nissan Juke больше не продается.
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Бортжурнал , Nissan , Nissan Juke
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