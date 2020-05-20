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Зачем немцы дорабатывали трофейные советские танки Т-34 

Авторамблер 3 часа назад
Зачем немцы модифицировали трофейные Т-34?
Фото: youtube.com
Тюнинг в Германии отлично развит, причем это давняя традиция. Знаете ли вы, что армия Германии не только использовала взятую в плен советскую бронетехнику, но и модифицировала ее?
Зачем немцы дорабатывали советские танки Т-34? Чтобы сделать их удобнее в некоторых аспектах. Как рассказывает автор интересного видео с YouTube-канала Diodand, танки, прошедшие через ремонтные мастерские обычно имели ряд доработок. Прежде всего это дополнительные ящики и крепления для запасных траков. На левом борту размещали кассеты для канистр, крепления для лопаты и прочих инструментов. На надгусеничной полке располагался немецкий домкрат. По правому борту могли находиться S-образные крюки, топор и огнетушитель на надгусеничной полке. При этом укладка инструмента могла серьезно отличаться даже на танках одного подразделения — единого стандарта не было.
Ставились также нештатные грязевые щитки и бортовые экраны. Плохую обзорность исправляли командирскими башенками от танков Вермахта, не подлежащих восстановлению. Вместо стандартных приборов наблюдения ставили немецкую оптику. Одним из важнейших улучшения была немецкая танковая радиостанция.
Вот такой тюнинг времен Второй мировой.
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