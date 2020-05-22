«АвтоВАЗ» выпустит два новых кроссовера до 2028 года 

Компания «АвтоВАЗ» до 2028 года планирует представить не только обновленные Lada Granta , но две модели кроссовера. Как отметили представители бренда, запустят их в продажу практически одновременно.

В реестре федеральных контрактов появились сведения, что российский автогиган готовит масштабнын обновления для своих поклонников. Водители получат возможность не только оценить в очередной раз доработанную бюджетную Lada Granta, но и два совершенно новых кроссовера, компания планирует вернуться в В-сегмент, сообщают СМИ.

Судя по данным в документе, запуск транспортных средств планируется в течение ближайших восьми лет. Примечательно, что Алексей Лихачев , руководитель программы Lada B/C, не так давно отмечал, что АвтоВАЗ планирует поставить на конвейер в ближайшие годы семнадцать транспортных средств.

По словам Лихачева, среди указанных машин будут и уже знакомые поклонникам марки модели, и совершенно новые. Подробности касательно своих планов разработчики пока не сообщают, как и ожидаемую стоимость новинок, но обновленная Lada Granta не окажется дорогой.