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«АвтоВАЗ» выпустит два новых кроссовера до 2028 года 

Car.ru и ещё 3 6 часов назад
«АвтоВАЗ» выпустит два новых кроссовера до 2028 года
Фото: car.ru
Компания «АвтоВАЗ» до 2028 года планирует представить не только обновленные Lada Granta, но две модели кроссовера. Как отметили представители бренда, запустят их в продажу практически одновременно.
В реестре федеральных контрактов появились сведения, что российский автогиган готовит масштабнын обновления для своих поклонников. Водители получат возможность не только оценить в очередной раз доработанную бюджетную Lada Granta, но и два совершенно новых кроссовера, компания планирует вернуться в В-сегмент, сообщают СМИ.
Судя по данным в документе, запуск транспортных средств планируется в течение ближайших восьми лет. Примечательно, что Алексей Лихачев, руководитель программы Lada B/C, не так давно отмечал, что АвтоВАЗ планирует поставить на конвейер в ближайшие годы семнадцать транспортных средств.
По словам Лихачева, среди указанных машин будут и уже знакомые поклонникам марки модели, и совершенно новые. Подробности касательно своих планов разработчики пока не сообщают, как и ожидаемую стоимость новинок, но обновленная Lada Granta не окажется дорогой.
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Комментарии
Бортжурнал , Lada Granta , Lada , Алексей Лихачев , Автоваз
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