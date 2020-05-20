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Европейские краш-тесты будут проводить по новым правилам 

Motor.ru и ещё 2 3 часа назад
Европейские краш-тесты проведут по новым правилам
Фото: Motor.ru
Европейская организация Euro NCAP анонсировала самое масштабное обновление протоколов тестирования автомобилей за последнее десятилетие. До конца года в программе краш-тестов появятся несколько новых испытаний, в том числе имитация столкновения компактной машины с более крупной.
Главным новшеством станет переход от столкновения со смещением о деформируемое препятствие (ODB) к удару о мобильный барьер с прогрессивной деформацией (MPDB). В рамках нового теста автомобиль на скорости 50 километров в час направляют в барьер, установленный на тележке массой 1400 килограммов, движущейся навстречу со скоростью 50 километров в час. Перекрытие составляет 50 процентов. Тест моделирует столкновение между испытуемой машиной и типичным семейным автомобилем среднего размера.
Нынешняя программа краш-тестов Euro NCAP включает в себя имитацию лобового столкновения, бокового удара и наезда сзади; оценку уровня защиты детей-пассажиров, пешеходов и других участников дорожного движения, а также проверку работы различных электронных систем: ограничителя скорости, функции экстренного торможения и удержания в полосе.
Помимо этого, в новых правилах появится так называемый тест для дальних пассажиров. Он включен в перечень не только для оценки защиты водителя при боковом ударе, но и риска столкновения с передним пассажиром. Больше баллов за испытание получат автомобили, оборудованные центральной боковой подушкой безопасности — их уже устанавливают, например, на Genesis GV80 и Volkswagen ID.3. По статистике, доля вторичных повреждений, вызванных столкновением водителя и пассажира, составляет 45 процентов (данные Ассоциация европейских автопроизводителей).
Вдобавок Euro NCAP усложнит испытания систем автоматического торможения — там появятся тесты, имитирующие аварии на перекрёстках, — и комплексов мониторинга состояния водителя; начнет оценивать «поставарийную безопасность»: работу модулей вызова экстренных служб, блокираторов дверных замков и также легко или не выбраться из автомобиля после аварии.
Ещё одним ключевым нововведением станет манекен THOR, имитирующий взрослого мужчину. Он более чувствителен к различного рода воздействиям и снабжен датчиками, регистрирующими возможные повреждения внутренних органов.
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Бортжурнал , Volkswagen
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