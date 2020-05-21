Электрический Genesis G80 получит автопилот третьего уровня 

На совместной пресс-конференции старший вице-президент Hyundai Motor Group Юнго Сан и вице президент Samsung Electronics Ли Чже Ен заявили о намерении обеспечить новый Genesis eG80 беспилотными технологиями третьего уровня.

По появившейся информации, электрическую версию Genesis G80 будут оснащать аккумуляторной батареей, позволяющей на полной зарядке преодолеть до 500 км. Вместо аккумуляторов Samsung автомобиль будут оснащать батареями от SK Innovation, а также новинка получит автономные технологии третьего уровня.

Разработкой автопилота для Genesis eG80 совместно занимаются инженеры Samsung Electronics и Hyundai Motor Company. Это станет первым шагом на пути к полной автономности, но пока будет требовать вмешательства водителя в управление во время определенных ситуаций.

Недавно пресс-служба Hyundai Motor Group выступила с заявлением, что в ближайшие 5 лет компания планирует представить 14 новых электрических автомобилей, причём первая увидит свет уже в следующем году. К 2028 году производитель планирует электрифицировать всю модельную линейку премиальной марки.

По оценкам специалистов, стоимость Genesis eG80 превысит обычную версию и составит примерно 81 600 долларов США, что по текущему курсу равняется 5,9 миллиона рублей.