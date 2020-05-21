Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Электрический Genesis G80 получит автопилот третьего уровня 

Car.ru 7 часов назад
Электрический Genesis G80 получит автопилот третьего уровня
Фото: Car.ru
На совместной пресс-конференции старший вице-президент Hyundai Motor Group Юнго Сан и вице президент Samsung Electronics Ли Чже Ен заявили о намерении обеспечить новый Genesis eG80 беспилотными технологиями третьего уровня.
По появившейся информации, электрическую версию Genesis G80 будут оснащать аккумуляторной батареей, позволяющей на полной зарядке преодолеть до 500 км. Вместо аккумуляторов Samsung автомобиль будут оснащать батареями от SK Innovation, а также новинка получит автономные технологии третьего уровня.
Разработкой автопилота для Genesis eG80 совместно занимаются инженеры Samsung Electronics и Hyundai Motor Company. Это станет первым шагом на пути к полной автономности, но пока будет требовать вмешательства водителя в управление во время определенных ситуаций.
Недавно пресс-служба Hyundai Motor Group выступила с заявлением, что в ближайшие 5 лет компания планирует представить 14 новых электрических автомобилей, причём первая увидит свет уже в следующем году. К 2028 году производитель планирует электрифицировать всю модельную линейку премиальной марки.
По оценкам специалистов, стоимость Genesis eG80 превысит обычную версию и составит примерно 81 600 долларов США, что по текущему курсу равняется 5,9 миллиона рублей.
Видео дня. Ждет того, кто ездит с тонировкой на стеклах
Car.ru: последние новости
В России опять подорожали модели Datsun В России опять подорожали модели Datsun За что автомобиль могут снять с гарантии? За что автомобиль могут снять с гарантии? Nissan назвал цены на новый Nissan Juke Nissan назвал цены на новый Nissan Juke
Комментарии
Бортжурнал , Hyundai , Samsung
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России прекратят существование до 90% автошкол
В России прекратят существование до 90% автошкол
ЦОДД оценил целесообразность установки знаков о камерах
ЦОДД оценил целесообразность установки знаков о камерах
Действия зеленого сигнала светофора продлили в Москве
Действия зеленого сигнала светофора продлили в Москве
Land Cruiser превратили в пуленепробиваемый лимузин
Land Cruiser превратили в пуленепробиваемый лимузин
Европейцы рекордно охладели к автомобилям
Европейцы рекордно охладели к автомобилям
Видео
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
01:09
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
ДТП
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
00:22
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
ДТП
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
01:19
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
ДТП
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
01:17
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
ДТП
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
01:13
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
ДТП
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
00:50
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
ДТП
В России резко подорожают автомобили
00:47
В России резко подорожают автомобили
Автоновости
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
00:20
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
ДТП
Такси насмерть сбило женщину с детьми в Петербурге
00:56
Такси насмерть сбило женщину с детьми в Петербурге
ДТП
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
00:48
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение