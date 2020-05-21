В России вновь подорожали автомобили Datsun 

Компания Datsun вновь переписала ценники на свои автомобили в России.

На этот раз стоимость двух моделей компании, представленных на российском авторынке (on-DO и mi-DO), выросла на сумму от 5 до 11 тысяч рублей, что эквивалентно приросту в 0,9 — 1,8% от предыдущей цены.

Как сообщает аналитическое агентство «Цена Авто», стоимость базовой комплектации седана Datsun on-DO отныне стартует с отметки в 516 тысяч рублей. За «топовую» версию просят 692 тысячи рублей. Цена начальной комплектации хэтчбека mi-DO составляет от 539 тысяч рублей, а за максимальное исполнение просят 715 тысяч рублей.

Напомним, обе модели Datsun оснащаются 1,6-литровым бензиновым двигателем, выдающим 87 и 106 лошадиных сил мощности. В качестве трансмиссий предложены МКПП или «автомат».

В последний раз цены на автомобили «Датсун» в России увеличивались совсем недавно, в апреле, когда on-DO и mi-DO во всех комплектациях подорожали на 5 тысяч рублей.