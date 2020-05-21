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В России вновь подорожали автомобили Datsun 

Daily-Motor и ещё 3 6 часов назад
В России вновь подорожали автомобили Datsun
Фото: Datsun
Компания Datsun вновь переписала ценники на свои автомобили в России.
На этот раз стоимость двух моделей компании, представленных на российском авторынке (on-DO и mi-DO), выросла на сумму от 5 до 11 тысяч рублей, что эквивалентно приросту в 0,9 — 1,8% от предыдущей цены.
Как сообщает аналитическое агентство «Цена Авто», стоимость базовой комплектации седана Datsun on-DO отныне стартует с отметки в 516 тысяч рублей. За «топовую» версию просят 692 тысячи рублей. Цена начальной комплектации хэтчбека mi-DO составляет от 539 тысяч рублей, а за максимальное исполнение просят 715 тысяч рублей.
Напомним, обе модели Datsun оснащаются 1,6-литровым бензиновым двигателем, выдающим 87 и 106 лошадиных сил мощности. В качестве трансмиссий предложены МКПП или «автомат».
В последний раз цены на автомобили «Датсун» в России увеличивались совсем недавно, в апреле, когда on-DO и mi-DO во всех комплектациях подорожали на 5 тысяч рублей.
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Бортжурнал , Datsun , Datsun on-DO
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