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За что автомобиль могут снять с гарантии? 

Car.ru 6 часов назад
За что автомобиль могут снять с гарантии?
Фото: Car.ru
Автомобильные эксперты назвали ключевые причины, почему производитель машин может снимать купленные авто с гарантийного обслуживания.
Снять с гарантии могут даже за неправильную свечу зажигания, которая не предназначена, по мнению официального сервисного центра (СЦ), к использованию на требующей ТО машине. Также мастера СЦ могут придираться к стороннему топливному фильтру.
Условия гарантии предусматривают ремонт купленного автомобиля исключительно в профильных СЦ. Иными словами, даже если машина заглохнет где-то на автотрассе, чинить авто на придорожных СТО нельзя, так как это может стать причиной снятия с гарантийного обслуживания.
Кроме того, у дилера всегда стоит уточнять, сколько раз в год нужно проходить технический осмотр в СЦ. Довольно часто это нужно делать каждые 15 тыс. км или раз в год. Если этого не делать, производитель может отказаться от предоставления гарантии.
Также было отмечено, что неправильные действия водителя тоже считаются поводом для снятия с гарантийного обслуживания. Например, когда у машины есть АКПП, её нужно парковать в положении Р. Но если это происходит в режиме D, то увеличивается нагрузка на комплектующие и, соответственно, износ.
Подводя итог, эксперты сказали, что для соблюдения гарантии запрещается любое вмешательство в конструкцию машины, как внешнее, так и внутреннее.
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