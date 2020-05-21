Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Проданные в России пикапы Isuzu D-Max отзывают второй раз за неделю 

Motor.ru и ещё 4 1 час назад
Пикапы Isuzu D-Max отзывают второй раз за неделю
Фото: © isuzu-dmax.ru
Росстандарт второй раз за неделю согласовал отзыв пикапов Isuzu D-Max. Изначально из-за произвольно срабатывающего ручника в ремонт направили 81 экземпляр модели, теперь же отзывная кампания затрагивает 583 пикапа, проданных в России в период с 2019 по 2020 год.
У Isuzu D-Max выявили несоответствие внутреннего диаметра крепежной проушины коренного листа задней рессоры. В результате внутренних напряжений структура металла разрушается, что может привести к смещению заднего моста. В ведомстве предупредили, что в некоторых случаях это грозит самопроизвольным срабатыванием ручного тормоза.
Список VIN-кодов автомобилей, попадающих под отзыв, опубликован на сайте Росстандарта.
Количество пикапов, указанных Росстандартом, превышает количество проданных экземпляров за 2019 и 2020 годы. Так, в прошлом году в стране реализовали 285 экземпляров D-Max, еще 98 автомобилей передали покупателям за первые четыре месяца 2020 года.
Видео дня. Ждет того, кто ездит с тонировкой на стеклах
Motor.ru: последние новости
Россиянка отсудила 6,4 миллиона рублей за вонь в салоне Cadillac Escalade Россиянка отсудила 6,4 миллиона рублей за вонь в салоне Cadillac Escalade Европейские краш-тесты будут проводить по новым правилам Европейские краш-тесты будут проводить по новым правилам Toyota Land Cruiser 200 превратили в пуленепробиваемый лимузин Toyota Land Cruiser 200 превратили в пуленепробиваемый лимузин
Комментарии
Бортжурнал , Isuzu , Isuzu D-Max
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
От шести зарплат до квартиры: рабочим Volkswagen сделали суперпредложение
От шести зарплат до квартиры: рабочим Volkswagen сделали суперпредложение
Сестра Фриске разбилась в ДТП
Сестра Фриске разбилась в ДТП
Зачем немцы модифицировали трофейные Т-34?
Зачем немцы модифицировали трофейные Т-34?
«Попочка на месте, стерлась, но немного»
«Попочка на месте, стерлась, но немного»
Назван самый угоняемый автомобиль в России
Назван самый угоняемый автомобиль в России
Видео
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
01:09
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
ДТП
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
00:22
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
ДТП
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
01:19
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
ДТП
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
01:17
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
ДТП
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
01:13
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
ДТП
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
00:50
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
ДТП
В России резко подорожают автомобили
00:47
В России резко подорожают автомобили
Автоновости
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
00:20
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
ДТП
Такси насмерть сбило женщину с детьми в Петербурге
00:56
Такси насмерть сбило женщину с детьми в Петербурге
ДТП
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
00:48
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение