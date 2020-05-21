Пикапы Isuzu D-Max отзывают второй раз за неделю

Росстандарт второй раз за неделю согласовал отзыв пикапов Isuzu D-Max. Изначально из-за произвольно срабатывающего ручника в ремонт направили 81 экземпляр модели, теперь же отзывная кампания затрагивает 583 пикапа, проданных в России в период с 2019 по 2020 год.

У Isuzu D-Max выявили несоответствие внутреннего диаметра крепежной проушины коренного листа задней рессоры. В результате внутренних напряжений структура металла разрушается, что может привести к смещению заднего моста. В ведомстве предупредили, что в некоторых случаях это грозит самопроизвольным срабатыванием ручного тормоза.

Список VIN-кодов автомобилей, попадающих под отзыв, опубликован на сайте Росстандарта.

Количество пикапов, указанных Росстандартом, превышает количество проданных экземпляров за 2019 и 2020 годы. Так, в прошлом году в стране реализовали 285 экземпляров D-Max, еще 98 автомобилей передали покупателям за первые четыре месяца 2020 года.