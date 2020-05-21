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Несколько верных признаков того, что перед вами неадекватный водитель 

Car.ru 4 часа назад
Как вычислить неадекватного водителя?
Фото: Car.ru
Современные российские дороги весьма плотно наполнены потоками автомобилей. В данном потоке, кроме порядочных и уравновешенных людей, немало неадекватов, которые могут вспылить из-за какой-нибудь мелочи. Или наоборот проявляют непробиваемый инфантилизм.
Так или иначе, чтобы предугадать последующие действия других участников движения, вам стоит научиться "считывать" характер водителей по манере вождения.
Наверное будет наивно предполагать, что водитель, который летит с запредельной скоростью там, где есть скоростные ограничения, смиренно уступит вам дорогу, даже когда ПДД предписывают ему это.
А что можно ожидать от водителя автомобиля с черными стеклами? И конечно же, вам вероятно встречались эти продвинутые "меломаны", которые слушают музыку в своем авто, а "наслаждение получает целый квартал".
Но наиболее опасны те неуверенные в себе "тихони", которые включив поворотник, еще минуту размышляют, пора ли им осуществлять маневр или нет.
Важно запомнить главную истину, что на дороге нужно быть предельно внимательным и не надеяться слепо на то, что все вокруг будут прилежно выполнять требования ПДД.
Видео дня. Ждет того, кто ездит с тонировкой на стеклах
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