Появились снимки новой Skoda Karoq

Чешский автомобильный бренд Skoda начал тестирование новой модели Skoda Karoq на территории Индии, о чём удалось узнать благодаря снимкам от фотошпионов.

Ранее чешский производитель машин заявлял, что серийное производство Skoda Karoq начнётся на заводе бренда в Индии примерно 26 мая этого года, т.е. через четыре дня, если ничего не помешает обратному.

После того, как обновленная модель начнёт поступать на мировой рынок, она станет прямым конкурентом Hyundai Tucson, Jeep Compass и Honda CR-V.

Под капотом модели находится 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель, мощность которого равна 150 лошадиным силам и 250 Нм крутящего момента. Трансмиссию оборудовали автоматической коробкой переключения передач с 7-ю ступенями. Система привода должна быть исключительно передней.

Car.ru

Skoda Karoq будет продаваться на территории Индии только в одной сборке, но с большим количеством дополнительных опций и функций. Из самых примечательных нововведений можно выделить: светодиодные фары, легкосплавные колёсные диски, панорамный люк, кожаную отделку салона, климат-контроль, светодиодное освещение всей внутренней части авто, современную мультимедийную систему и цифровую панель приборов.

Предварительная стоимость обновленной Skoda Karoq ещё не сообщалась, но это должны сделать в ближайшие дни. Будет ли поступать такой вариант машины в РФ, пока неизвестно.