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BMW отозвала автомобили в России из-за взрывающихся подушек безопасности 

Авторамблер 6 часов назад
В России отзывают взрывоопасные BMW
Фото: Авторамблер
Баварский бренд объявил о сервисной акции, которая коснулась 61 седана BMW 218i (серия F44), изготовленного с февраля по март 2020 года.
На автомобилях обнаружили проблему с подушками безопасности: в случае аварии водительский эйрбег может разорваться и вследствие этого не сможет обеспечить защиту. Кроме этого, утечка горячего газа может привести к травмам лица.
На всех отозванных автомобилях в сервисных центрах BMW бесплатно заменят подушки безопасности водителя.
Список VIN-номеров автомобилей, которых коснулся отзыв, опубликован на официальном сайте Росстандарта.
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Бортжурнал , BMW
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