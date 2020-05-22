В России отзывают взрывоопасные BMW

Баварский бренд объявил о сервисной акции, которая коснулась 61 седана BMW 218i (серия F44), изготовленного с февраля по март 2020 года.

На автомобилях обнаружили проблему с подушками безопасности: в случае аварии водительский эйрбег может разорваться и вследствие этого не сможет обеспечить защиту. Кроме этого, утечка горячего газа может привести к травмам лица.

На всех отозванных автомобилях в сервисных центрах BMW бесплатно заменят подушки безопасности водителя.

Список VIN-номеров автомобилей, которых коснулся отзыв, опубликован на официальном сайте Росстандарта.