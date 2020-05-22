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Названы российские цены на новый Volkswagen Polo 

Car.ru 7 часов назад
Объявлена цена на новый Volkswagen Polo
Фото: Car.ru
Автоконцерн Volkswagen назвал цену и варианты комплектаций будущего лифтбека Volkswagen Polo для РФ. Как сообщила пресс-служба компании, новинка получит четыре варианта исполнения, а цена будет начинаться от 792,9 тысяч рублей.
Дизайнеры полностью переработали внешний вид обновленной модели. Рестайлинговый Polo получил новую радиаторную решетку, модернизированную головную оптику, другие бамперы и изменённую линию остекления.
Моторная гамма новинки состоит из 1,6-литрового «атмосферника» с отдачей 90 или 110 лошадиных сил, а также турбированного 1,4-литрового двигателя на 125 л.с. Для безнаддувных ДВС доступны 5-скоростная МКПП или 6-диапазонный «автомат», а для турбомотора предлагается 7-ступенчатая DSG с двумя сцеплениями.
Базовая комплектация Origin получит мультимедиасистему с тачскрином, светодиодную оптику и усиленную подвеску.
Следующая вариация Respect будет стоить 837,9 — 927,9 тысяч рублей и её дополнят «зимним пакетом» и кондиционером с ручным управлением.
За более богатую версию Status предстоит заплатить 971,9 — 1 069,9 тысяч руб. В нее войдут легкосплавные колёсные диски R15, подогрев рулевого колеса с кожаной оплёткой, подлокотник на втором ряду и климат-контроль.
Флагманская модификация Volkswagen Polo Exclusive оценивается в 1,11 — 1,21 миллиона рублей и может похвастать виртуальной приборной панелью, датчиками парковки с двух сторон, обогреваемым лобовым стеклом и запуском двигателя с кнопки.
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Бортжурнал , Volkswagen Polo , Volkswagen
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