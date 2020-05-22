Как заглушить пошедший в разнос дизельный двигатель?

Дизельный двигатель представляет собой надежный и неприхотливый агрегат, способный работать на топливе практически любого качества, что особенно относится к моторам 20-30 летней давности.

Несмотря на то, что большую мощность они обеспечить не могут, главное — наличие притока воздуха. Электронные устройства в нем практически отсутствуют, все элементы относятся к механике, поэтому возможность короткого замыкания можно исключить. Но не стоит сбрасывать со счетов две их особенности: дороговизну при ремонте и разнос дизельного двигателя. Он на самом деле является смертельным для силовой установки, так как остановиться без помощи человека дизель не сможет до тех пор, пока не закончится топливо или моторное масло. В большинстве случаев остановка мотора происходит раньше, по причине неисправности.

Причины разноса дизельного двигателя. В общей сложности насчитывается три причины, по которым дизельный двигатель может пойти в разнос: Попадание масла в камеру сгорания по причине неисправного турбонагнетателя;

Поломка ТНВД;

Выход из строя форсунок. В общей сложности насчитывается три причины, по которым дизельный двигатель может пойти в разнос:

При попадании масла в камеру сгорания будет происходить следующее: постоянно увеличивающееся количество масла будет вызывать бесконтрольное увеличение оборотов, на постоянной основе поддерживая критическую скорость вращения коленчатого вала.

Возможные действия. Вариантов, как действовать в данной ситуации, может быть несколько. Наиболее безопасным будет постараться найти место для парковки, хотя в экстремальной ситуации это не самый простой вариант, но и остановка прямо посреди дороги или, например, на железнодорожном переезде, также нежелательна. Далее нужно попытаться выключить мотор поворотом ключа зажигания, кнопки «Старт/Стоп» или же просто уменьшать скорость на повышенной передаче, до самостоятельной остановки мотора.

Вторым возможным вариантом при обнаружении водителем бесконтрольного увеличения оборотов мотора, работающего на холостом ходу, может стать немедленное включение сцепления, одновременно с включением передачи, и выполнением сильного нажатия на педаль тормоза. Такая последовательность действий заставит мотор заглохнуть.

Существует еще и третий вариант, применяемый в самом крайнем случае. Для этого следует поставить машину на ручной тормоз после остановки в безопасном месте. Далее нужно выйти из авто и отойти как можно на большее расстояние от дыма и копоти, выходящих из выхлопной трубы. Ни в коем случае не стоит приближаться к передней части машины, так как поршни могут пробивать головки или стенки блока, осколки которых летят на десятки метров, и ожидать. Дожидаться нужно момента полного сгорания топлива и самостоятельной остановки двигателя.

Car.ru

Отрицательные стороны таких действий совершенно очевидны, так как существенно возрастает степень поломки мотора. Вторым моментом является то, что двигатель не обязательно будет остановлен, так как причина может быть в ТНВД или форсунках. В таком случае следует вызывать экстренные службы.

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Несмотря на то, что далеко не каждый водитель сможет сохранять хладнокровие в экстремальной ситуации, следует постараться не впадать в панику, и начинать действовать по ситуации как можно быстрее. Следует произвести попытку остановки дизельного двигателя вышеописанными методами, и не ставить цену автомобиля выше жизни и здоровья себя и пассажиров. После того, как дизель остановлен, машину следует доставить в автосервис для определения причины такого поведения.