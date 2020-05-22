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За переделку Tesla в кабриолет просят стоимость самой Tesla 

Авторамблер и ещё 2 5 часов назад
За переделку Tesla просят стоимость самой Tesla
Фото: Авторамблер
Версия Model 3 с электроприводом крыши обойдется в 39,5 тыс. долларов (2,8 млн руб.) — всего на 400 долларов меньше, чем стоимость самой дешевой Tesla в США.
Переделкой решили заняться мастера американского тюнинг-ателье Newport Convertible Engineering (NCE). Новая дорогостоящая услуга включает в себя замену твердой крыши электрокара на складную тканевую.
Как объяснили тюнеры, высокая цена продиктована сложностью изменения конструкции: перед переделкой машина полностью разбирается на части для усиления кузова. Все двери "четырехдверки", а также части средних стоек сохраняются.
Работы по перевоплощению Model 3 занимают у специалистов порядка двух-трех месяцев.
В NCE предлагают и более экономичный вариант без элекропривода крыши, который будет стоить клиенту 29,5 тыс. долларов или около 2 млн руб. по текущему курсу.
Самый доступный электрокар в линейке Tesla нередко преподносит владельцам неприятные сюрпризы. Обладатели Model 3 массово жалуются на низкокачественное лакокрасочное покрытие, которое трескается и царапается при езде по обычным дорогам или при мойке. В мае сообщалось, что у новой Model 3 отвалился руль через месяц после покупки.
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Бортжурнал , Tesla
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