Дачная парковка: навес, гараж или чехол? 

На собственном дачном участке имеется намного больше свободного пространства для стоянки машины, нежели в городском дворе, хотя и степень риска намного выше.

Наличие густой травы, выпадение росы по утрам и повышенная влажность воздуха, могут отрицательно повлиять на техническое состояние машины. Обустраивать место для парковки нужно таким образом, чтобы обеспечить защиту транспортного средства от негативных воздействий климата. Помимо этого, немаловажным моментом становится обеспечение защиты окружающей среды от вредных веществ, которые могут находиться на поверхности кузова машины.

Чехол. Первый момент, от которого стоит защитить машину, это высокая трава. Каждый день загонять его в такие условия стоянки не рекомендуется. Причиной становится выпадение росы в ночное время и попадание влаги на днище, пороги, составные части подвески и другие детали кузова. Кроме установления высокой влажности, высокая трава также препятствует вентиляции кузова, что делает благоприятными условия для создания влажного микроклимата, где быстро развивается ржавчина. Для предотвращения этого, площадка для стоянки обязательно должна быть расчищена, а наиболее оптимальным вариантом становится покрытие из гравия или мелких камней, спрессованных в плотную подушку. Бетонирование лучше не делать, так как в таком случае через подушку не будет уходить вода.

Немало владельцев машин приобретает чехол в летнее время, накрывая им автомобиль, что не является лучшим решением, так как современные ткани для их изготовления синтетического производства, хотя и обеспечивают отличный приток воздуха, но совершенно не защищают от осадков. Проникая сквозь поверхность чехла, влага остается на поверхности кузова, в результате чего он прилипает к нему, препятствуя испарению. Итогом становится возникновение ржавчины. Именно поэтому, оптимальным вариантом для использования чехлов становится не хранение под открытым небом, а стоянка на подземном паркинге.

Гараж. Несколько десятков лет назад большую популярность приобрела постройка гаражей совместно с домами для проживания. Позже стало известно, что это не только некрасиво, но и небезопасно, так как запускаемый в гараже автомобиль наполнял жилье выхлопными газами и другими вредными веществами. Это стало причиной отказа от постройки гаражей, совмещенных с жилыми помещениями, их стали строить отдельно. Но необходимость такого строительства также вызывала большую степень сомнения.

При взгляде с одной стороны, машина защищена от осадков при постановке в гараж, с другой же — если гараж не отапливается, он всегда будет намокать изнутри по причине особенности выделения воды из окружающего воздуха. Конденсация влаги на стенах становится причиной увеличенной влажности. Проведение же в гараж отопления подразумевает дополнительные затраты, но и это решение будет достаточно сомнительным, так как частая смена температуры в помещении не идет на пользу автомобилю. Результатом становится негативное влияние на состояние лакокрасочного покрытия, уплотнителей из резины и деталей из пластика. Они нередко трескаются в результате испытания поверхностных нагрузок, а в образовавшиеся трещины попадает вода, что вызывает окисление металла. Иными словами, стоящие в теплых гаражах машины, ржавеют на порядок быстрее.

Car.ru

Навес. Стоянка на открытом воздухе не является проблемой для современного автомобиля. Оптимальным вариантом парковки будет сухое место с хорошей вентиляцией. Вредными факторами будут прямые солнечные лучи, а также осадки, для защиты от которых лучше всего построить легкий навес. По периметру выбранного места парковки стоит соорудить отвод для воды. Установку навеса нужно делать подальше от дачного домика, чтобы во время прогрева машины выхлопные газы не накапливались под окнами дома.