Можно же «прикурить» тоненькими проводами? 

Если человек в своем лексиконе по отношению к проводам оперирует терминами "тоненькие" и "толстенькие", то ему лучше не браться за такой процесс, как "прикуривание" от другого автомобиля. Такой "специалист" ненароком может замкнуть контакты аккумулятора-донора. И уже никто никуда не поедет.

Наиболее оптимальным сечением для специального удлинителя, применяемого автолюбителями для заводки двигателя от стороннего аккумулятора, является 25 мм кв. Это должен быть гибкий медный проводник в двойной изоляции.

"Крокодилы" должны иметь достаточную площадь контактных площадок.

Поэтому, когда вам предлагают производить опыты с электричеством посредством проводов малого сечения, лучше отказаться от этой идеи сразу.

Такими проводами можно подсоединить разве что зарядное устройство и малым током попытаться "оживить" разряженный аккумулятор.

А у вас имеется удлинитель для "прикуривания"? Он заводского исполнения или самодельный? Поделитесь своими доводами в комментариях.