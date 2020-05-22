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Можно же «прикурить» тоненькими проводами? 

Car.ru 4 часа назад
Можно же «прикурить» тоненькими проводами?
Фото: Car.ru
Если человек в своем лексиконе по отношению к проводам оперирует терминами "тоненькие" и "толстенькие", то ему лучше не браться за такой процесс, как "прикуривание" от другого автомобиля. Такой "специалист" ненароком может замкнуть контакты аккумулятора-донора. И уже никто никуда не поедет.
Наиболее оптимальным сечением для специального удлинителя, применяемого автолюбителями для заводки двигателя от стороннего аккумулятора, является 25 мм кв. Это должен быть гибкий медный проводник в двойной изоляции.
"Крокодилы" должны иметь достаточную площадь контактных площадок.
Поэтому, когда вам предлагают производить опыты с электричеством посредством проводов малого сечения, лучше отказаться от этой идеи сразу.
Такими проводами можно подсоединить разве что зарядное устройство и малым током попытаться "оживить" разряженный аккумулятор.
А у вас имеется удлинитель для "прикуривания"? Он заводского исполнения или самодельный? Поделитесь своими доводами в комментариях.
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Комментарии 1
Бортжурнал
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