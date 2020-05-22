Стоит ли покупать автомобиль с тест-драйва? 

На рынке вторичных автомобилей нередко встречаются предложения, связанные с продажей машин с тест-драйва.

Многих потенциальных покупателей интересуют подобные варианты, ведь они могут "урвать" почти новый автомобиль с внушительной скидкой. Но при покупке автомобиля с тест-драйва, есть много важных моментов, которые в обязательном порядке нужно учитывать. В противном случае покупка машины обернется серьезными проблемами.

Ощутимая скидка. Машины, которые ранее были задействованы в тест-драйвах, продаются с существенными скидками. Зачастую снижение стоимости на подобную машину составляет 10-15%, что даже при цене в 1 млн рублей позволяет сэкономить порядка 150 тысяч. Для водителей не станет секретом то, что каждый автомобиль теряет в стоимости после того, как он выехал из салона. Покупка машины с тест-драйва позволяет не понести этих убытков.

Богатая комплектация. Как правило, машины, которые используются в процедуре тест-драйва, представлены в богатых комплектациях. Связано это с тем, что дилеры хотят показать потенциальным покупателям, каким именно может быть выбранный автомобиль. Сделать это на примере базовой версии не совсем удобно.

Кроме того, для достижения максимального результата, могут быть установлены недоступные для модели опции. По словам менеджера автосалона, почти все автомобили для тест-драйва получают дополнительную шумоизоляцию, которую нельзя приобрести даже за отдельную плату.

Комплект зимних шин и дополнительные опции. Вместе с "тестовым" автомобилем потенциальный покупатель часто получает зимние шины и другие дополнительные опции, которые были добавлены для привлечения клиентов. Конечно, зимние шины могут быть не новыми, но тот факт, что они есть, уже очень порадует покупателей.

В среднем, срок эксплуатации машины на тест-драйве не более двух лет. За это время удается накатать не более 20 тысяч километров пробега. Но чаще эти показатели еще меньше, а от конкретных цифр зависит размер скидки. Именно поэтому, при покупке автомобиля, водители должны обращать внимание на этот момент.

Обкатка двигателя и КПП. Как показывает практика, тестовый автомобиль никогда не проходит нормальную обкатку двигателя и коробки передач. Многие клиенты автосалонов пытаются полностью испробовать автомобиль в различных режимах, хотя на маленьком пробеге не рекомендуется ездить на высоких оборотах. Менеджеры со своей стороны пытаются контролировать потенциальных клиентов, но запретить им подобные маневры просто не имеют права. В противном случае, это может стоить им потери клиента и срыва сделки купли-продажи.

Не первый в ПТС. Для многих покупателей, которые приобретают машину в автомобильном салоне, важно оказаться первыми в ПТС. В данном случае этого не произойдет, учитывая, что автомобиль ранее был оформлен на салон. В дальнейшем, с продажей такой машины могут возникнуть определенные сложности, связанные с ее прошлым. На вторичном рынке никто не будет обращать внимание на то, что первым хозяином был дилерский центр, а вот на то, что продавец не первый, но уверяет, что купил машину в центре, внимание обратят и скорее всего, не поверят.

Гарантия. Как правило, у машин, купленных с тест-драйва, нет гарантии, по которой водители могут эксплуатировать их на протяжении продолжительного времени, пользуясь услугами по техническому обслуживанию, предложенными дилерами.

Итог. Опыт многих автовладельцев показывает, что ничего страшного в покупке автомобиля с тест-драйва нет. Но для того, чтобы избежать всевозможные неприятности, лучше всего обдумать эту покупку заранее, взвесив все преимущества и недостатки.