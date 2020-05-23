Maserati опубликовала новые тизеры MC20 

Компания Maserati , вынужденная отложить премьеру гиперкара MC20, показала новые официальные тизеры новинки. На снимках автомобиль «пролетает» по сицилийским улочкам, где 80 лет назад спорткар производителя Tipo 4CL одерживал победы в легендарной гонке Targa Florio.

Официальные фотографии, показанные ранее, давали лучшее представление о будущем автомобиле, но теперь компания подчеркивает, что инженеры и дизайнеры черпают вдохновение из богатой истории бренда, полной спортивных побед.

car.ru

По заявлению пресс-службы Maserati, MC20 ознаменует собой начало новой эры для итальянского бренда с точки зрения стиля и технологий. Гиперкар будет использовать собственный двигатель, наполненный инновационными технологическими решениями, разработанный и изготовленный инженерами производителя.

Судя по информации из недр компании, силовым агрегатом новинки станет V6 с двойным турбонаддувом мощностью до 600 лошадиных сил. Пару ему составит 8-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением. Специалисты не исключают появление гибридного или даже полностью электрического варианта, но для более точной информации придётся дождаться премьеры.

Автомобиль планировали представить в этом месяце, но введенный повсеместно режим самоизоляции отодвинул дебют до сентября.