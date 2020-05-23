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Названы поводы для снятия машины с гарантии 

Мария Иванова 2 часа назад
Названы поводы для снятия машины с гарантии
Фото: РИА Новости
Опрошенные Car.ru эксперты рассказали, почему производитель может снять машину с гарантийного обслуживания. Они предупредили, что произойти это может даже из-за свечи зажигания, которую, по мнению официального сервисного центра, нельзя использовать на требующей ТО машине.
Также мастеров сервисного центра может не устроить сторонний топливный фильтр.
Эксперты напомнили, что условия гарантии предусматривают ремонт купленной машины только в профильных сервисных центра. Таким образом, даже если авто заглохнет по пути, чинить его в придорожных станциях техобслуживания нельзя.
Специалисты посоветовали уточнять у дилера, как часто нужно проходить технический осмотр в сервисном центре. В основном это нужно делать каждые 15 тысяч километров пробега или раз в год, в противном случае производитель откажется от предоставления гарантии.
Кроме того, поводом для снятия с гарантийного обслуживания могут стать неправильные действия водителя при парковке. К примеру, машины с автоматической коробкой передач необходимо парковать с ручкой в положении Р. Если это происходит в режиме D, то нагрузка на комплектующие и износ увеличиваются.
Как писал «Рамблер», ранее издание «АвтоВзгляд» рассказало, что представления о «смертельно опасном» для мотора пустом баке не соответствуют действительности.
Издание объяснило, что сама конструкция бака развеивает миф о бензонасосе, забирающем «всю грязь со дна» при пустом баке: бензонасос всегда собирает всё именно со дна, при любом уровне топлива.
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Бортжурнал , АвтоВзгляд
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