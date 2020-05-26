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Исследование: менее 80% российских автолюбителей покупают ОСАГО 

РИА Новости и ещё 19 3 часа назад
Менее 80% российских автолюбителей покупают ОСАГО
Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
Всего 78% автовладельцев в России приобретают полис ОСАГО, который является обязательным, и лишь 25% оформляют договора добровольного автострахования каско, следует из итогов исследования "РГС банка", которое есть в распоряжении РИА Новости.
При этом в Москве эти доли оказались немного выше: здесь ОСАГО приобретают 79% водителей, а каско — 30%. Также оказалось, что 22% водителей в России и 19% в Москве оформляют добровольное медицинское страхование, 18% (и 13% в столице) покупают страховку от несчастного случая, а еще 15% (и 16% в Москве) — страхование жизни.
Что касается затрат на страхование, то исследование показало, что 27% автомобилистов при покупке страховки тратят от 5 до 10 тысяч рублей в год, 15% — до 5 тысяч, а еще 13% — от 10 до 15 тысяч рублей, и всего 3% автолюбителей тратят свыше 50 тысяч рублей в год на страховые услуги, а у 21% автовладельцев вообще не было расходов на страхование за минувший год.
"Оформлять страховые услуги около половины (47%) российских автомобилистов (41% — в Москве) предпочитают непосредственно в офисах страховых компаний, дистанционной покупкой страховок через интернет пока пользуются лишь 15% водителей как по России в целом, так и в столице", — также сообщили в банке.
Еще 12% автовладельцев в России предпочитают оформлять полисы у страхового агента (15% в Москве), 10% — в автосалонах (16% в столице) и банках (13% в Москве), 8% — через страхового брокера (13% в Москве).
В исследовании приняло участие около 23 тысяч водителей из более сотни городов России с населением свыше 100 тысяч человек. Это основные водители в семье в возрасте от 23 до 50 лет. "РГС банк" входит в группу банка "Открытие" и сфокусирован на обслуживании автолюбителей и компаний автобизнеса.
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Бортжурнал , Росгосстрах Банк , Ханты-Мансийский банк "Открытие" , РИА Новости
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