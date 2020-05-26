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Hyundai официально показал обновленный Santa Fe 

Motor.ru и ещё 7 3 часа назад
Hyundai официально показал обновленный Santa Fe
Фото: Motor.ru
Компания Hyundai распространила первое изображение обновленного Santa Fe. Кроссовер сфотографирован спереди: видны трехмерная «чешуйчатая» решетка радиатора, «двухэтажная» оптика и Т-образные дневные ходовые, отдаленно напоминающие «молоты Тора» на Volvo.
В целом передняя часть кузова нового Hyundai Santa Fe выполнена в таком же ключе, как и у дорестайлинговой модели. Сохранилась «двухэтажная» оптика, но решетка радиатора стала шире, а ходовые огни, по аналогии с седаном Grandeur, дополняют её геометрический узор. Производитель обещает «ряд свежих дизайнерских решений»; «улучшенный салон»; «эффектный и изысканный дизайн экстерьера».
По слухам, обновленный Santa Fe технически будет близок к новому Kia Sorento. Это означает дизель 2.2 Smartstream (202 силы и 440 Нм момента), с новым восьмиступенчатым «роботом» о двух «мокрых» сцеплениях, и бензиновый турбомотор 2.5 T-GDi (281 сила и 421 Нм). Кроме того, в семействе Santa Fe появится гибрид. Впрочем, моторная гамма будет зависеть от рынка. В России, например, может сохраниться «атмосферник» 2.4 GDI Theta-II (188 сил и 241 Нм), сопряжённый с шестидиапазонным «автоматом».
Как изменится салон обновленного Santa Fe, можно увидеть на шпионских снимках. Доработок действительно много, но они не такие глобальные, как у китайского родственника. Там кроссовер обзаведется интерьером в духе нового Mercedes-Benz S-Class, с вертикальным сенсорным дисплеем, плавно «перетекающим» в обрамление центральной консоли.
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Бортжурнал , Кроссовер , Hyundai , Volvo , Kia , Hyundai Santa Fe , Kia Sorento , Mercedes-Benz
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