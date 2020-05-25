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Какие летние опасности подстерегают автомобилистов 

Car.ru 1 час назад
Лето: какие опасности подстерегают автомобилистов
Фото: Car.ru
Многие автомобилисты предпочитает ставить своих «железных коней» на прикол в зимнее время года, опасаясь всевозможных неприятностей на скользких дорогах. Но и в летний период также существуют свои опасности, о которых рассказали специалисты.
Во время дневной стоянки солнце успевает прогреть салон и такой температурный перепад может серьезно сказаться на здоровье. Помимо повышения давления, резкое увеличение температуры окружающей среды может вызвать головокружение и даже потерю сознания, что будет очень опасно в городском потоке. Перед поездкой необходимо остудить салон, открыв двери автомобиля на несколько минут.
Весной появляется большое количество птиц, чей помет содержит едкие вещества, разрушающие лакокрасочное покрытие автомобиля. Если вы заметили на кузове машины «птичью отметину», то её необходимо сразу же удалить, иначе на ЛКП останется светлое пятно и спасет только перекраска элемента.
Также на летние загородные дороги выезжает большое количество грузового транспорта, из-под колёс которых часто вылетают камни и прочий мусор. Во избежание повреждения лобового стекла следует соблюдать большую дистанцию за грузовиками и быть предельно внимательным при их обгоне.
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