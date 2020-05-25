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Бельгийцы построили «супер-Lada» 

Car.ru 1 час назад
Бельгийцы построили «супер-Lada»
Фото: Car.ru
Бельгийский музей редких и необычных автомобилей AWM представил в интернете новую разработку — копию спортивной машины Lada 112 Super-1600.
Представленный на фотографиях автомобиль построен на основе ВАЗ-2112. Зачем именно сотрудники музея пытались собрать реплику так называемой «супер-Lada», пока никто точно не сказал. Вероятнее всего, музей просто захотел привлечь к себе больше посетителей, в том числе и из РФ.
Изначально Lada 112 Super-1600 был представлен под именем ВАЗ-21124-07 в начале 2000-х годов для проведения молодёжного ралли-фестиваля. Всего компания АвтоВАЗ выпустила 22 подобные машины и порядка 10 даже отправила в Германию в подарок молодой команде ADAC Rallye.
Под капотом реплики стоит заводской 1,6-литровый двигатель с 16-ю клапанами, мощность которого равна 195 лошадиным силам и 165 Нм крутящего момента. Трансмиссию оснастили механической коробкой передач с зажимом дифференциала.
Также ВАЗ-21124-07 имеет профессиональную независимую подвеску, прочные амортизаторы и спортивную тормозную систему. Общий вес автомобиля равен 1 тонне.
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Бортжурнал , Lada , Автоваз
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