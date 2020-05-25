Транспортный налог — 2020. Как добиться перерасчёта и скидки? 

2020 год можно назвать по-разному: год пандемии коронавируса, а можно — год обнуления транспортного налога. Нас интересует, кто в 2020 году может получить хорошую скидку.

Получить обнуление могут водители нескольких категорий, сюда мы отнесём: льготников, пенсионеров, обладателей старых автомобилей, электромобилей, а так же те, кто ездит на транспорте, оборудованном ГБО. Но опять же, окончательная сумма транспортного налога зависит от региона. Региональные власти получили право управлять и регулировать базовые ставки налога. Если говорить более простым языком, то представьте, что вы и ваш друг живёте в соседних регионах, но владеете автомобилями одной и той же модели. Несмотря на одинаковые авто, сумма транспортного налога может отличаться. Федеральный закон позволяет получить льготы по уплате налогов на авто, но максимально снизить размер пошлины могут только региональные власти.

Ветераны, инвалиды, а также многодетные семьи. Да, первыми право на минимальные выплаты получают те категории людей, которые больше всего в этом нуждаются. Инвалиды 1 и 2 групп, в некоторых регионах под льготы попадают и инвалиды 3 группы. Тут нужно отметить, что всё зависит от мощности ТС, вообще насколько известно, сюда попадают авто со 100 "лошадьми", 150 и иногда даже 200. Льготы получают опекуны детей-инвалидов, родители многодетных семей, в некоторых регионах освобождаются от налога и матери-одиночки. Но и это ещё не всё, если вы являетесь ветеранами войны, бывшими узниками концлагерей, возможно, стали жертвами катастрофы, то также можете рассчитывать на освобождение от уплаты налогов. Но стоит повториться, что окончательное слово остаётся за региональными властями.

Владельцы электромобилей, а так же ТС, работающих на газе. Автомобилистов Москвы, которые ездят на электрокарах, до 2024 года освободили от уплаты транспортного налога. Так же для них предоставляются бесплатные парковки. Впрочем, пока это число минимальное, почему бы и не пойти на уступки. Мы видим ограничение — 2024 год, наверняка за несколько лет увеличится число тех, кто владеет электрическим транспортом и всё вернётся на свои места. Такому же примеру последовали власти других регионов: Амурская, Липецкая, Иркутская, Калининградская и т.д.

Пенсионеры. Вот, кстати, пенсионерам столицы в этом вопросе не очень повезло, для них никаких льгот не предусматривается. Чего нельзя сказать про пенсионеров некоторых регионов. Вот, например, в Санкт-Петербурге граждане пенсионного возраста освобождаются от налога, но не всё так просто. Во-первых позволено не платить за 1 автомобиль отечественного производства. Есть ограничения по мощности, она не должна превышать 150 "лошадей". В некоторых регионах дают скидку в размере 20-50 процентов на один автомобиль, но опять же, мощность не должна быть больше 150 "лошадей".

Во многих регионах, даже если вы попадаете под одну из категорий, всё зависит от мощности вашего транспортного средства. Здесь конечно присутствует логика, ведь если у вас нет средств на содержание дорого и мощного авто, то вы отдадите предпочтение менее сильному транспорту.

А что насчёт старых и роскошных автомобилей? И тут на послабление пошли только некоторые регионы. В Новосибирской области для старых автомобилей налог намного ниже, чем к примеру на новые ТС. Есть одно условие, автомобиль должен быть старше 10 лет.

Как рассчитать скидку? Для этого необходимо зайти на сайт Для этого необходимо зайти на сайт налоговой службы . Либо можете обратиться к специалистам, которые помогут рассчитать сумму пошлины. Для этого им потребуются все данные о владельце ТС: год выпуска, мощность двигателя, сроки эксплуатации. Также можете зайти на сайт www.nalog.ru и при помощи специального калькулятора рассчитать сумму налога. Если в находитесь в другом регионе, то на сайте есть функция "выбрать регион".

Калькулятор самостоятельно определяет базовые ставки, для этого ему достаточно просто знать мощность двигателя. Вы вводите все данные об авто, выбираете регион и всё, теперь точно знаете сколько придётся платить.

Как оформить льготу? Налоговая должна знать об автомобилисте всё, а именно подходит ли он под льготную категорию или нет. Чтобы получить льготы вы должны написать заявление. Сделать это просто — либо через госуслуги, либо через Налоговая должна знать об автомобилисте всё, а именно подходит ли он под льготную категорию или нет. Чтобы получить льготы вы должны написать заявление. Сделать это просто — либо через госуслуги, либо через почтовое отделение . А лучше, если вы зайдёте на сайте nalog.ru и через личный кабинет заполните стандартную форму.

Заявление специалисты рассматривают около месяца, возможно придётся предоставить ещё некоторые данные. В случае, если налоговая потребовала дополнительную информацию, то срок рассмотрения увеличится.

Льготы полагались, но не предоставлялись ранее. Закон позволяет сделать перерасчёт налогов за три предыдущих года. В 2020 году вы сможете вернуть себе деньги за 2017, 2018, а так же 2019 год. Что нужно сделать? Опять же пишем заявление, там указываем все причины почему вам должны сделать перерасчёт и прилагаем документы. Заявление обычно рассматривают от 5 до 10 дней. Через пять дней владелец авто узнает о решении.

Теперь вы знаете кому полагается снижение выплат по транспортному налогу. Если попадаете под категорию, то тогда скорее пишите заявление и ждите перерасчёта.