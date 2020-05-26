Названы рублевые цены новой Volkswagen Jetta 

В России стартовали продажи Volkswagen Jetta седьмого поколения. Цена новинки в "базе" составляет 1,49 млн руб.

Всего доступно три комплектации — Origin, Respect и Status.

В базовой комплектации Jetta оснащается 16-дюймовыми стальными колесными дисками, наружными зеркалами с электрообогревом и светодиодными фарами и фонарями. В салоне установлено радио с 6,5-дюймовым экраном, регулируемое по высоте водительское сиденье, многофункциональный руль. Имеется подогрев передних сидений и форсунок стеклоомывателя.

За безопасность отвечают фронтальные и боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, а также ряд ассистентов, включая электронную систему стабилизации, антиблокировочную систему, электронную блокировку дифференциала, дисковые тормозные механизмы на всех колесах. Стоимость такой Jetta варьируется от 1,46 млн до 1,55 млн руб.

В топовой версии Status в списке оснащения числятся 17-дюймовые легкосплавные диски Tornado, украшенные хромом бамперы, светодиодные фары ближнего и дальнего света.

Сиденья в салоне обиты искусственной кожей, водительское кресло имеет электрорегулировку. На передней панели установлен навигатор с 8-дюймовым экраном и цифровая приборка. Также в оснащение входит камера заднего вида, подогрев всех сидений. Адаптивный круиз-контроль с функцией аварийного торможения доступен только для версии с 150-сильным мотором. Цена Volkswagen Jetta в версии Status — от 1,8 млн до 1,86 млн руб.

В гамму двигателей входят два бензиновых мотора мощностью 110 л.с. и 150 л.с. Первый работает в паре как с пятиступенчатой "механикой", так и с шестидиапазонной автоматической коробкой, а более мощному положен только "автомат".