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Названы рублевые цены новой Volkswagen Jetta 

Авторамблер и ещё 4 6 часов назад
Названы рублевые цены новой Volkswagen Jetta
Фото: Авторамблер
В России стартовали продажи Volkswagen Jetta седьмого поколения. Цена новинки в "базе" составляет 1,49 млн руб.
Всего доступно три комплектации — Origin, Respect и Status.
В базовой комплектации Jetta оснащается 16-дюймовыми стальными колесными дисками, наружными зеркалами с электрообогревом и светодиодными фарами и фонарями. В салоне установлено радио с 6,5-дюймовым экраном, регулируемое по высоте водительское сиденье, многофункциональный руль. Имеется подогрев передних сидений и форсунок стеклоомывателя.
За безопасность отвечают фронтальные и боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, а также ряд ассистентов, включая электронную систему стабилизации, антиблокировочную систему, электронную блокировку дифференциала, дисковые тормозные механизмы на всех колесах. Стоимость такой Jetta варьируется от 1,46 млн до 1,55 млн руб.
В топовой версии Status в списке оснащения числятся 17-дюймовые легкосплавные диски Tornado, украшенные хромом бамперы, светодиодные фары ближнего и дальнего света.
Сиденья в салоне обиты искусственной кожей, водительское кресло имеет электрорегулировку. На передней панели установлен навигатор с 8-дюймовым экраном и цифровая приборка. Также в оснащение входит камера заднего вида, подогрев всех сидений. Адаптивный круиз-контроль с функцией аварийного торможения доступен только для версии с 150-сильным мотором. Цена Volkswagen Jetta в версии Status — от 1,8 млн до 1,86 млн руб.
В гамму двигателей входят два бензиновых мотора мощностью 110 л.с. и 150 л.с. Первый работает в паре как с пятиступенчатой "механикой", так и с шестидиапазонной автоматической коробкой, а более мощному положен только "автомат".
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Бортжурнал , Volkswagen Jetta , Volkswagen
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