Составлен рейтинг самых удобных автомобилей в России 

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Агентство «Автостат» составило рейтинг самых удобный автомобилей. В ходе исследования эксперты выяснили, машины каких марок, по мнению российских владельцев, обладают наилучшим расположением органов управления в салоне.

В опросе приняли участие 2500 владельцев легковых автомобилей 2018-2019 года выпуска. Оценка производилась по пятибалльной шкале, где один балл являлся неудовлетворительным результатом, а пять баллов означали максимально комфортное расположение органов управления.

Самыми удобными автомобилями с наилучшей эргономикой россияне назвали модели Mercedes-Benz — они набрали 93,6 балла из ста возможных. Второе место досталось BMW с результатом 92,6 балла. Замыкают тройку — Audi , получившие 91,3 балла. Помимо этого, в первую пятерку комфортных машин попали Skoda Volvo , набравшие 89,5 и 88,7 балла соответственно.

В топ-10 самых эргономичных автомобилей попали Ford с результатом 88,4 балла, Mazda (86,6 балла), Haval (85,7 балла), Volkswagen (85,6 балла) и Kia , получившая 82,4 балла.