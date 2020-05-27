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Составлен рейтинг самых удобных автомобилей в России 

Motor.ru и ещё 4 3 часа назад
Составлен рейтинг самых удобных автомобилей в России
Фото: Motor.ru
Агентство «Автостат» составило рейтинг самых удобный автомобилей. В ходе исследования эксперты выяснили, машины каких марок, по мнению российских владельцев, обладают наилучшим расположением органов управления в салоне.
В опросе приняли участие 2500 владельцев легковых автомобилей 2018-2019 года выпуска. Оценка производилась по пятибалльной шкале, где один балл являлся неудовлетворительным результатом, а пять баллов означали максимально комфортное расположение органов управления.
Самыми удобными автомобилями с наилучшей эргономикой россияне назвали модели Mercedes-Benz — они набрали 93,6 балла из ста возможных. Второе место досталось BMW с результатом 92,6 балла. Замыкают тройку — Audi, получившие 91,3 балла. Помимо этого, в первую пятерку комфортных машин попали Skoda и Volvo, набравшие 89,5 и 88,7 балла соответственно.
В топ-10 самых эргономичных автомобилей попали Ford с результатом 88,4 балла, Mazda (86,6 балла), Haval (85,7 балла), Volkswagen (85,6 балла) и Kia, получившая 82,4 балла.
В середине мая был составлен рейтинг самых популярных кроссоверов у россиян. Судя по данным Ассоциации европейского бизнеса, лидером оказался Volkswagen Tiguan. На втором месте расположилась Lada 4x4, а замыкает тройку Hyundai Creta, которая на протяжении многих месяцев оставалась самым любимым кроссовером в России.
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Бортжурнал , Hyundai , Volvo , Audi , BMW , Kia , Hyundai Creta , Lada , Mazda , Volkswagen , Skoda , Volkswagen Tiguan , Mercedes-Benz , Ford
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