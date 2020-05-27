BMW показала обновленную «пятерку» 

При рестайлинге линейки 5 Series обошлось без огромных "ноздрей" радиаторной решетки. Внешние изменения едва заметны, зато технических метаморфоз хоть отбавляй.

Снаружи модернизированную "пятерку" проще всего отличить от дорестайлинговой по оптике — прежние светодиодные кругляши дневных ходовых огней сменили L-образные галочки, а узкие задние LED-секции сменил широкая, лихо изгибающаяся полоса. Скорректирован дизайн бамперов, из-за чего длина седана и универсала увеличилась на 27 и 21 мм соответственно. В салоне чуть изменившийся руль, мультимедийная система с дисплеями диагональю 10,25 или 12,3 дюйма с новой операционной системой и навигационной системой с улучшенным быстродействием.

Одно из главных новшеств 5 Series — все четырех— и шестицилиндровые модификации получили довесок в виде 48-вольтового стартер-генератором, ассистирующего при ускорении. Версия 530e и 530e xDrive отныне развивает на 40 л.с. больше — 292 л.с. и неизменные 420 Нм. Кроме того, в гамме появился спортседан 545e xDrive, чья 3,0-литровая наддувная "шестерка" и электромотор выдают совокупные 394 л.с. и 600 Нм.

BMW

Модернизация затронула и турбодизельные версии, получившие, в частности, двухступенчатый наддув и обновленную топливную аппаратуру. BMW 530d и 530d xDrive развивает 286 л.с. и 650 Нм при 1500-2500 об/мин, на 21 л.с. и 30 Нм больше чем прежде. У 340-сильной 540d xDrive с 700 Нм при 1750-2250 об/мин прибавка составляет 20 л.с. и 20 Нм. Восьмиступенчатые автоматические коробки передач модернизированные — с пересмотренными передаточными числами и новым софтом — и быстрее откликающиеся на управляющие действия водителя.

Что касается систем безопасности, обновленная 5 Series получила ассистент удержания в пределах полосы движения посредством рулевого управления и функцию автоматического торможения, которая работает в диапазоне скоростей от 10 до 85 км/ч.

В рестайлинговом семействе появится захватывающий спортседан с вероятным названием M5 CS. По предварительным данным, он будет мощнее и легче экстремальной M5 Competition.