Toyota GR Corolla получит «начинку» от Yaris 

Автомобильный бренд Toyota собирается представить новую модель Toyota GR Corolla, которая будет оснащена комплектующими от Yaris.

Как стало известно, японский автомобиль Toyota GR Corolla станет ключевой новинкой для американского рынка, благодаря которой производитель машин надеется поднять уровень продаж на 7-16%.

После недавнего представления Toyota GR Yaris, которая оснащается мощным турбодвигателем, механической коробкой передач и системой полного привода, японская компания поняла, какой сегмент ей нужно развивать в США. Кроме того, производитель машин даже решил взять некоторые комплектующие у Yaris и поставить их Corolla.

Toyota GR Corolla должна оснащаться 1,6-литровым двигателем с тремя цилиндрами, мощность которого равна 257 лошадиным силам. Трансмиссию оборудовали механической коробкой переключения передач. Система привода должна быть передней и полной.

Официальная презентация спортивного хэтчбека должна пройти в текущем году, но свободные продажи Toyota GR Corolla начнутся в 2022 или 2023 году. Сколько за него будут просить на мировом автомобильном рынке и попадут ли «заряженные» машины в РФ — пока неизвестно.