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20% россиян отказались от покупки ОСАГО 

Авторамблер и ещё 2 4 часа назад
Каждый пятый россиянин отказался покупать ОСАГО
Фото: Авторамблер
Всего 78% российских автовладельцев покупают полисы обязательной "автогражданки", сообщает РИА "Новости" по итогам исследования "РГС банка". Результаты каско еще скромнее — договора оформляют только 25% водителей.
В Москве ОСАГО приобретают 79% автомобилистов, каско — 30%. Однако добровольное медицинское страхование в столице оформляют только 19% водителей, в то время как средний показатель по России — 22%. Кроме этого, только 13% москвичей покупают страховку от несчастных случаев и 16% — страхование жизни. По России показатели составляют 18% и 15% соответственно.
Почти треть, или 27% автолюбителей тратят на страховку от 5 тыс. до 10 тыс. руб. ежегодно. В сумму до 5 тыс. руб. страхование обходится 15% россиян, от 10 тыс. до 15 тыс. руб. — 13%, а у 3% на страховку уходит более 50 тыс. руб. в год. За последний год ни рубля не потратили на страховые услуги 21% водителей.
Большинство автомобилистов, или 47%, оформляют полисы в офисах страховщиков, а через интернет покупают страховку только 15%. Услугами агентом пользуются 12% россиян, 10% оформляют договоры в автосалонах и банках. В Москве последние показатели выше и составляют 16% и 13% соответственно. Еще 8% россиян страхуют автомобиль через брокера.
В исследовании банка приняло участие порядка 23 тыс. водителей из более 100 российских городов с населением более 100 тыс. человек. Возраст опрошенных — от 23 до 50 лет.
Ранее на этой неделе президент Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО, согласно которому страховщики смогут делать скидку на полис добросовестным водителям, а нарушителям, напротив, поднимать цену. Кроме этого, глава государства временно разрешил оформлять договор ОСАГО без техосмотра.
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Бортжурнал , Росгосстрах Банк , РИА Новости
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