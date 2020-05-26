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Стоит ли покупать авто с дубликатом ПТС? 

Car.ru 3 часа назад
Стоит ли покупать авто с дубликатом ПТС?
Фото: Car.ru
При покупке подержанного т/с часто бывает так, что продавец имеет дубликат ПТС вместо оригинала. Такая покупка может привести к ряду проблем.
ПТС представляет собой основной документ на машину, выдаваемый производителем либо таможенным органом. Когда авто ставится на учёт, вводят все сведения об автовладельце и прочие данные.
Паспорт авто является базой для выдачи свидетельства о регистрации машины (СТС). Его автовладелец должен иметь с собой в авто. При покупке машины в кредит автомобильный паспорт находится у банковской организации под залогом.
В случае продажи т/с владелец обязуется предоставить ПТС. Но иногда продавцы показывают дубликат, что может насторожить покупателя. Если в нём значится, что оригинальный документ был утерян, есть вероятность, что автомобиль был замешан в мошеннических схемах.
Отсутствие оригинала может также свидетельствовать, что транспортное средство было восстановлено после серьёзного ДТП.
Для решения проблемы с дубликатом автомобильного паспорта требуется перейти на электронную версию документа. В настоящее время этот вопрос активно прорабатывают. Нельзя будет провести его замену либо подделать.
В данном документе будет отражаться вся имеющаяся информация, касающаяся залогов, аварий и владельцев. Сведения в данном случае смогут проверить любые покупатели подержанных транспортных средств.
Вполне возможно, что уже в скором будущем на территории РФ введут электронную версию ПТС. Это намного облегчит покупку машин.
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