Lada Largus с пробегом. Все недостатки авто 

Вторичный рынок очень богат на ассортимент, но там столько подводных камней, что без информационной базы, которую вам могут скинуть "бывалые" автомобилисты, точно не обойтись. Опыт тех, кто уже успел обжечься, как никогда кстати, и при покупке авто лучше учиться на чужих ошибках, нежели совершать свои. В этой статье мы поговорим про Ладу Ларгус , которая ждёт своих покупателей на вторичном рынке. Нас интересуют минусы транспортного средства и на что следует обратить больше внимания.

Конечно, все мы понимаем, что помимо общих советов, покупатель может столкнуться с распилом, двойником и т.д. Но мы сейчас поставим акцент на сильных сторонах машины и слабых с технической и косметической стороны. Итак, Lada Largus считается близнецом универсала Dacia Logan MCV 1-го поколения.

Что можно выделить? В первую очередь отметим логановскую подвеску, которой не страшен даже серый волк. И правда, автомобилисты говорят о том, что подвеска просто стальная, даже если вы относитесь к своему авто как к рабочей лошадке, она вас не подведёт. Далее отметим салон, он вместительный и его просторы никак не отражаются на размерах багажника. И там, и там хватит места для лишнего пассажира.

Какие можно выделить недостатки? Для того, чтобы сформировать реальные минусы транспортного средства, нужно пообщаться с реальными владельцами, что мы и сделали. На основе отзывов были сформированы следующие пункты. Первое, что можно отметить — эргономика. Поищите кнопки подогрева кресел, точно уверяем, что с первого раза не получится, их установили в слепой зоне, совершенно непонятно почему. Далее поищем джойстик, который отвечает за регулировку боковых зеркал. И тут мы зайдём в тупик, ведь его расположили под ручником. А клаксон где? Он на подрулевом рычаге. То ли это ценные детали, то ли специалисты собирали машину в темноте.

Садимся в салон и первое, на что придётся обратить внимание — некачественные материалы, которые использовали в отделке. Буквально всё кричит об экономии и не почувствовать себя королём, да что там царский трон, даже о комфорте можно забыть. Услышите скрип, не переживайте, это не мыши, а всего лишь водительское кресло и приборная панель, которые напоминают о себе с самого завода.

В салоне чувствуешь себя гражданином СССР, такое ощущение, что о современных авто ни дизайнеры, ни инженеры компании ничего не слышали, про видеть вообще стоит промолчать. Нет ни обогревов ветрового стекла, руля и задних кресел соответственно тоже. Хотите послушать музыку? Забудьте, ведь о хорошем звуке машине как и её владельцу остаётся только мечтать. Тут даже не стоит перечислять дальше, ничего, что может нам напомнить о том, что мы живём в 2020 году и в мире высоких технологий, вы не найдёте.

Реальные проблемы автомобилистов. Давайте вспомним 2016 год, тогда компания решила обновить всю моторную гамму. И в этом же году владельцы новеньких авто начали массово жаловаться на лопающиеся расширительные бачки. Автопроизводителю пришлось менять их по гарантии первые несколько лет.

Дальше, как по сценарию, проехали десять тысяч километров — прощай первая скорость дворников. И тут водитель начинает раздражаться пуще прежнего, ведь ему придётся ехать на СТО и исправлять проблему. Кто посоветует прочистить контакты, а кто скажет, что требуется замена всего блока, а это всё деньги.

Есть и другие заводские дефекты, которые не дают покоя владельцам ТС. Например, многие жалуются на конденсат кондиционера, который выливался прямо под коврик пассажиру, сидящему на переднем сиденье. А всё из-за того, что дренажные отверстия кондиционера и клапана не совпадают друг с другом.

Спинка кресла кажется вот-вот развалится, видимо крепления сами по себе слабоваты, либо их просто плохо прикрутили. В любом случае это очень раздражает тех, кто отдал предпочтение отечественному автопрому.

Выбирать или не выбирать? Если смотреть правде в глаза, то вам нужно понять, что Lada Largus не предназначен ни для красоты, ни для быстрой езды. Управляемость у авто тоже средняя, но в повороты входит без затруднений. Это рабочая лошадка, которая довезёт до пункта назначения всех, кто захочет. Салон хоть и похож на ужас из прошлого, но имеет свой плюс — вместительность. Покупая Lada Largus на вторичном рынке вы можете столкнуться с двумя проблемами: либо машина в залоге, либо пробег скрученный. На фото вы можете увидеть два реальных объявление в интернете. Продаётся "Ларгус" 2018 года, а пробег ну просто мечта — всего 3,5 тысячи километров. В ходе проверки выяснилось, что машина находится в залоге. А вот этот вариант 2014 года отдают почти за даром, но цена соответствующая, так как пробег скрученный. Реальный пробег вдвое больше указанного в объявлении.

Конечно, это лишь мнение некоторых автомобилистов, наверняка есть и ярые любители Lada Largus. Но скорее всего это та категория водителей, которые привыкли по-старинке и при виде чего-то супер современного они входят в ступор просто от того, что не понимают ничего в сенсорных экранах. Многие привыкли авто открывать и заводить с ключа, а система бесключевого доступа что-то вроде магии. Да что там говорить, даже в ситуации с телефонами те, кто привык пользоваться кнопочным, не быстро, но всё-таки сможет приспособиться к новейшим смартфонам. На вкус и цвет, как говорится, товарищей нет. Нам остаётся только верить в отечественный автопром.