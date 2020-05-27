Начались продажи премиального минивэна Volkswagen Viloran 

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Дилерские центры Volkswagen начали принимать заявки от покупателей нового большого минивэна Viloran. По сообщениям пресс-службы компании, в шоу-румах продавцов уже появились товарные автомобили.

Салон премиального Volkswagen Viloran рассчитан на 7 пассажиров, а второй ряд оснащается раздельными «капитанскими» креслами. Электропривод большой сдвижной двери призван обеспечить максимальный комфорт при посадке и высадке пассажиров.

Современная платформа MQB полноразмерного минивэна позволила разместить в качестве силовых агрегатов две версии наддувного двигателя EA888 объемом 2,0 литра, выдающие 186 или 220 лошадиных сил. Пару им составляет 8-диапазонная автоматическая коробка передач. С таким оснащением автомобиль в смешанном цикле потребляет 7,6 литра бензина на 100 км.

Автомобиль получил максимальный набор систем безопасности. Помимо интеллектуального круиз-контроля и системы обзора на 360 градусов, минивэн оснастили системой, предотвращающей фронтальные и боковые столкновения.

Китайские дилерские центры предлагают базовую версию Volkswagen Viloran за 378,9 тысяч юаней, что по текущему курсу составляет 3,8 миллиона рублей.