Из-за каких проблем стоит поскорее продать автомобиль

Специалисты назвали пять признаков серьезных поломок автомобиля, при появлении которых от машины стоит избавиться, так как они могут привести к серьезным неприятностям.

Первым признаком они назвали точечное вздутие лакокрасочного покрытия и появление оранжевых точек. Это свидетельствует о начале коррозии кузова и в скором времени автомобиль может полностью покрыться ржавчиной. Избавиться от этого можно только с помощью полной перекраски детали, но такие работы дорого стоят.

Если двигатель автомобиля пробежал уже около 200 тысяч км и у него резко увеличился расход масла, это может предупреждать о серьезных неполадках в цилиндро-поршневой группе. Скорее всего силовому агрегату вскоре придется делать капитальный ремонт, который обойдётся в круглую сумму.

После попадания в серьезное ДТП практически невозможно привести геометрию кузова в заводской вид. Помимо экстерьера обычно страдает внутренняя структура авто, а значит сама машина станет менее безопасной.

Удары при переключении скоростей и подтеки масла могут свидетельствовать о необходимости скорого ремонта коробки передач. Помимо сложного механизма там часто встречается дорогая электроника и стоимость ремонта может превысить несколько десятков тысяч рублей.

Машину необходимо продавать, если она попадала в водоем. В современном автомобиле буквально километры проводов, которые будут окисляться после попадания на них влаги. Также вода может нарушить работу и других систем автомобиля.