Представлены обновленные купе и кабриолет Mercedes E-class 

Состоялась премьера еще двух членов обновленного семейства E-class в кузове купе и кабриолет. Новинки получили посвежевшую внешность и ряд гибридных версий.

Облик моделей сменился согласно новому стилистическому языку Mercedes, продемонстрированному, в частности, на обновленных седане и универсале E-Class. Автомобили получили новые бамперы, каплевидные светодиодные фары, новые колеса с "аэродинамическим" дизайном и более широкую радиаторную решетку.

Изменения в салоне аналогичны родственным по семейству моделям: уже в "базе" новинки оснащены мультимедийной системой MBUX последнего поколения с крупным тачскрином, управляемой также голосом и жестами, и обновленной цифровой приборкой. Оба экрана визуально объединены в единую панель. Появился новый руль необычной с "раздвоенными" спицами и датчиком, который следит за тем, чтобы водитель держал руки на руле во время работы круиз-контроля.

Для купе и кабриолета предлагаются исключительно гибридные силовые установки с 48-вольтовым стартер-генератором EQ Boost, который обеспечивает дополнительные "силы" при разгоне. Версии на базе бензиновых двигателей развивают от 197 до 367 л.с., а на основе дизельных — от 194 до 340 л.с. К гамме добавился более экономичный рядный шестицилиндровый турбодвигатель M256, развивающий до 367 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Время разгона купе до "сотни" с таким мотором сократилось на 0,1 сек. — до 5 сек. ровно.

Купе и кабриолет E-class выйдут на российский рынок осенью. На сегодняшний день в России доступны модели, появившиеся еще в 2016 году: стоимость купе варьируется от 3,79 млн до 6,43 млн руб., а кабриолета — от 5,1 млн до 6,88 млн руб.