Дороже квартиры: названы цены суперкроссоверов Mercedes

Самым доступным среди восьмицилиндровых модификаций оказался GLE 63 S — он обойдется минимум в 10,5 млн рублей.

Российские дилеры "трехлучевой звезды" начали принимать заказы на суперкроссоверы Mercedes-AMG GLE 63 S, GLE 63 S Coupe и полноразмерный GLS 63. Все три автомобиля имеют по сути одинаковую начинку — 4,0-литровую "восьмерку" с двумя турбонагнетателями (612 л.с. и 850 Нм), девятиступенчатую автоматическую коробку передач AMG Speedshift TCT 9G и полный привод с муфтой отбора тяги на переднюю ось и электронной блокировкой заднего дифференциала.

Mercedes

Наиболее доступным, если подобное определение вообще уместно в адрес этих машин, является GLE 63 S — спорткроссовер с динамикой разгона до сотни за 3,8 секунды будет стоить от 10,5 млн рублей. Купеобразная версия с идентичным временем ускорения в базовой комплектации дороже на 100 тысяч рублей. При этом 571-сильные начальные GLE 63 к нам поставлять не будут. Самым дорогим ожидаемо стал GLS 63, способный набирать 100 км/ч за 4,2 секунды — от 12,2 млн рублей.

Mercedes

В стандартное оснащение суперкроссоверов входит кожаный салон, акустическая система Burmester, система кругового обзора и матричная головная оптика, а также пневматическая подвеска.