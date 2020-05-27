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Почему не стоит «дергать» чужие автомобили не своим тросом 

Car.ru 2 часа назад
Почему не стоит «дергать» автомобили не своим тросом
Фото: Car.ru
Помощь в дороге может понадобиться любому человеку. Но помогать решаются не все. Есть категория автолюбителей, которые стараются избегать каких-то взаимодействий с другими автомобилистами. А есть такие, кто готов помочь в трудную минуту всегда.
Последним, вероятно, и будет полезна информация, о которой мы поговорим ниже.
На российских дорогах с приходом тепла оживились мошенники-разводилы. Они практикуют в том числе не новый, но проверенный способ развода на деньги добродушных и отзывчивых автолюбителей.
Аферисты останавливают свой автомобиль на обочине и выжидают, когда подъедет потенциальная жертва.
На просьбу помочь останавливается отзывчивый автолюбитель. Мошенник со своим тросом в руках подходит и просит "дернуть" его машину.
В момент буквально первого рывка, трос обрывается. Возмущенный "пострадавший" обвиняет ничего не подозревающего автолюбителя в неумелом вождении и порче нового "дорогого" троса. В плане компенсации называется сумма в 1000 — 5000 рублей. Хотя новый трос стоит максимум 500. Испуганный автолюбитель старается загладить свою вину и отдает деньги "пострадавшему".
Чтобы не платить мошенникам, необходимо вызывать патруль ДПС, чтобы те зафиксировали происшествие. Далее оформляется протокол и "новый" трос отправляется на экспертизу.
Когда вы сообщите мошеннику о своих намерениях, вероятно, последний поспешно ретируется еще до приезда полиции.
А вы всегда останавливаетесь, чтобы помочь? Поделитесь своими доводами в комментариях.
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Бортжурнал , ГИБДД
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