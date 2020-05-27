Почему не стоит «дергать» автомобили не своим тросом

Помощь в дороге может понадобиться любому человеку. Но помогать решаются не все. Есть категория автолюбителей, которые стараются избегать каких-то взаимодействий с другими автомобилистами. А есть такие, кто готов помочь в трудную минуту всегда.

Последним, вероятно, и будет полезна информация, о которой мы поговорим ниже.

На российских дорогах с приходом тепла оживились мошенники-разводилы. Они практикуют в том числе не новый, но проверенный способ развода на деньги добродушных и отзывчивых автолюбителей.

Аферисты останавливают свой автомобиль на обочине и выжидают, когда подъедет потенциальная жертва.

На просьбу помочь останавливается отзывчивый автолюбитель. Мошенник со своим тросом в руках подходит и просит "дернуть" его машину.

В момент буквально первого рывка, трос обрывается. Возмущенный "пострадавший" обвиняет ничего не подозревающего автолюбителя в неумелом вождении и порче нового "дорогого" троса. В плане компенсации называется сумма в 1000 — 5000 рублей. Хотя новый трос стоит максимум 500. Испуганный автолюбитель старается загладить свою вину и отдает деньги "пострадавшему".

Чтобы не платить мошенникам, необходимо вызывать патруль ДПС , чтобы те зафиксировали происшествие. Далее оформляется протокол и "новый" трос отправляется на экспертизу.

Когда вы сообщите мошеннику о своих намерениях, вероятно, последний поспешно ретируется еще до приезда полиции.

А вы всегда останавливаетесь, чтобы помочь? Поделитесь своими доводами в комментариях.