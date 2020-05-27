Как сбить цену при покупке подержанного автомобиля 

Автомобильные эксперты поделились советом по поводу того, как лучше всего сбивать цену при покупке б/у автомобиля на вторичном рынке.

Первое, что было отмечено, это необходимость осознания того, что идеально новых машин на вторичном рынке попросту не бывает. Если машина покупается в трейд-ин в дилерском центре, то туда лучше всего обращаться ближе к концу месяца, так как местные менеджеры будут предоставлять скидки ради выполнения финансового плана.

Покупая машину с рук, или на более-менее приличном авторынке, следует убедиться, что с внешним видом всё в порядке. Сначала нужно визуально оценить, симметричны ли кузовные панели. Не стоит рассматривать к покупке машины, которые покрашены кустарным способом или слишком грязные.

Дело в том, что так можно пропустить коррозию, следы ударов, царапины и т.п. Если продавец артачится и начинает злиться при просьбе помыть авто или объяснить причину плохой покраски, значит что-то не так.

Также стоит проверить: лобовое стекло на наличие сколов, подкапотное пространство на возможные масляные подтёки, коробку передач на плавность работы, руль на возможные стуки, правильно ли работает двигатель и отсутствуют ли в салоне посторонние звуки.

Если хоть что-то из этого присутствует, тогда можно смело просить снизить цену.