Как помыть двигатель автомобиля самостоятельно 

Водные процедуры подкапотному пространству устраивает далеко не каждый автовладелец — опасения последствий в виде электрических неисправностей из-за попадания воды обычно сильнее тяги к чистоте и гигиене. Давайте разберемся, как правильно помыть двигатель автомобиля чтобы ничего не сломать.

Чистоту кузова и салона многие водители обычно соблюдают неукоснительно, но редкое подкапотное пространство может похвастаться отсутствием толстого слоя пыли поверх въевшейся вековой грязи и масляных разводов. Не все автовладельцы удосуживаются мыть мотор, а некоторые из них и вовсе редко заглядывают сюда, чего уж греха таить.

Зачем мыть двигатель

Двигатель должен быть чистым не только из эстетических соображений. Слой грязи может ухудшить охлаждение агрегата, что в свою очередь грозит ускоренным износом. Более того, в некоторых запущенных случаях плохая «гигиена» может привести к проблемам с электрооборудованием и увеличить пожароопасность. А еще грязный мотор не особенно приятно обслуживать, хотя пыльное подкапотное пространство, украшенное потеками технических жидкостей, обычно сервисменов не удивляет.

Вернуть агрегату былую чистоту можно, воспользовавшись услугами сотрудников автомоек. Кстати, интересно будет услышать об опыте читателей — случались ли у ваших машин электрические «глюки» или выход из строя навесного оборудования после профессиональной мойки двигателя? Делитесь в комментариях. Если вы не доверяете повелителям «керхеров», вымойте агрегат самостоятельно — соблюдайте осторожность и определенную последовательность действий, и у вас все получится.

Чем лучше мыть

Наиболее очевидным является использование специального пенного очистителя двигателя. Вот, например, описание к одному такому препарату: · Эффективно очищает двигатель от всех видов загрязнений: масляных пятен, тормозной жидкости, дорожной грязи и т.д. · Активная пена усиливает эффективность компонентов состава и помогает очистить самые труднодоступные и сильно загрязненные места. · Не требует дополнительной обработки щеткой и легко смывается водой не оставляя следов жирной пленки. · Безопасен для всех конструкционных материалов и не вызывает коррозию.

Специальные средства для мойки двигателя — вариант оптимальный, но необязательный. Для очистки двигателя от грязи вполне подойдет самостоятельно изготовленный раствор на основе обычного средства для мытья посуды. Преимущество подобной «химии» заключается в доступности и отсутствии в составе агрессивных компонентов, применение которых может навредить резиновым и пластиковым компонентам в подкапотном пространстве. Если вам, находящимся, скажем, на даче, вдруг пришла в голову мысли сделать двигатель чище платья невесты, то достаточно просто дойти до кухни, а не ехать в ближайший магазин автозапчастей.

Для самостоятельной мойки двигателя необходимо также иметь при себе полиэтиленовый пакет, губку, тряпку, мягкую щетку, зубную щетку, фольгу, пищевую соду и, конечно, резиновые перчатки.

Подготовка к мойке двигателя

Не спешите сразу же орошать мотор потоками холодной водой из ведра. В первую очередь дайте ему остыть, иначе могут быть проблемы вплоть до деформации головки или головок блока цилиндров — в зависимости от компоновки двигателя.

Обязательно снимите клеммы с аккумуляторной батареи и защитите наиболее уязвимые компоненты подкапотного пространства — накройте генератор, катушки зажигания и клеммы полиэтиленовым пакетом, а воздухозаборник двигателя и труднодоступные места фольгой, либо также пакетом. Дабы защита от воды не слетела в процессе мойки, зафиксируйте ее изолентой или скотчем.

При приготовлении моющего раствора рекомендуется пользоваться следующей пропорцией — порядка 50 мл бытовой «химии» на 1 литр теплой воды.

Как мыть двигатель автомобиля своими руками

Мотор остыл? Можно приступать. Удержитесь от желания одним махом выплеснуть потоки воды на двигатель и его навесное оборудование. Лучше запаситесь терпением — спокойно и не спеша смачивайте поверхность кисточкой или разбрызгивайте из пульверизатора. Затем смочите губку в растворе и протрите грязные поверхности, размачивая грязь. Учитывая, что в подкапотном пространстве не столько ровные плоскости, сколько сложные изгибы поверхностей, трубки и разные потаенные уголки, вам придется пользоваться всем спектром имеющихся средств. Процесс будет куда дольше, чем при использовании «Керхера», который мгновенно покрывает двигатель и его окрестности пеной.

Если загрязнения сильно въелись, встречается рекомендация удалять их с помощью раствора воды и керосина. Понятно, что следует остерегаться отмывать подобным составом пластиковые или окрашенные детали. После обработки подкапотного пространства рекомендуется оставить его «отмачиваться» на некоторое, не слишком продолжительное время — следите, чтобы моющий раствор не засох.

Ополаскивать мотор следует с осторожностью — выливать на него воду из ведра опять же нежелательно. Постарайтесь по возможности ограничить ее попадание на электрооборудование и электрические контакты. Нам встречались рекомендации не увлекаться подачей воды под давлением или просто мощной струей из шланга. Если двигатель давно не видел мойку, то, вероятно, процедуру придется повторить — с первой попытки отмыть старые въевшиеся загрязнения своими силами может и не получиться.

При очистки двигателя с помощью пенного очистителя действуйте согласно инструкции.

Как правильно сушить двигатель

Если на улице тридцатиградусная жара, подкапотное пространство будет сухим как африканская пустыня спустя полчаса. Но «тропики» у нас бывают не всегда и вообще лучше доверить просушивание двигателя не погоде, а заняться этим самостоятельно. Для этих целей, как ни странно, отлично подходят обыкновенные бумажные полотенца. Особое внимание рекомендуется уделить электрическим разъемам и контактам — их следует вытирать и просушивать особенно тщательно. Снимать пакеты, фольгу и другие защитные средства следует только после того как вы максимально удалите воду.

Есть еще один немаловажный момент, на который стоит обратить внимание — это коррозия на контактах, в том числе на клеммах аккумуляторной батареи. Согласитесь, странно вернуть подкапотному пространству чистоту как у нового автомобиля и при этом проигнорировать окисления, затрудняющие запуск агрегата. Удалить налет можно с помощью раствора воды и пищевой соды. Нанесите его на поверхность зубной щеткой, а затем удалите влажной тканью и протрите насухо бумажным полотенцем или чистой тряпкой.