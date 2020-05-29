Российские автовладельцы выбрали самые удобные машины 

Расположением органов управления автомобилем и его дополнительными функциями занимаются целые команды специалистов. От их работы зависит удобство пользования машиной. Список самых эргономичных машин был опубликован аналитическим агентством «Автостат».
Лидером рейтинга стала марка Mercedes-Benz, второе место заняла баварская BMW, а замыкает тройку еще одна немецкая компания — Audi. Примечательно, что все они являются представителями премиальных брендов. Также в десятку вошли Skoda, Volvo, Ford, Mazda, Haval, Volkswagen и Kia.
Это исследование было сделано на основе онлайн-опроса, проведенного в январе 2020 года, в котором приняли участие более 2500 владельцев машин, выпущенных не ранее 2018 года.
В апреле автомобильные эксперты рассказали, какие иномарки наиболее приспособлены для российских дорог. Специалисты назвали сильные стороны машин европейских, японских и корейских марок. Ранее «Автостат» опубликовал список моделей с оптимальным соотношением цены и качества.