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Российские автовладельцы выбрали самые удобные машины 

Мир24 и ещё 1 3 часа назад
Российские автовладельцы выбрали самые удобные машины
Фото: «Мир 24» / Максим Кулачков (МТРК «Мир»)
Расположением органов управления автомобилем и его дополнительными функциями занимаются целые команды специалистов. От их работы зависит удобство пользования машиной. Список самых эргономичных машин был опубликован аналитическим агентством «Автостат».
Лидером рейтинга стала марка Mercedes-Benz, второе место заняла баварская BMW, а замыкает тройку еще одна немецкая компания — Audi. Примечательно, что все они являются представителями премиальных брендов. Также в десятку вошли Skoda, Volvo, Ford, Mazda, Haval, Volkswagen и Kia.
Это исследование было сделано на основе онлайн-опроса, проведенного в январе 2020 года, в котором приняли участие более 2500 владельцев машин, выпущенных не ранее 2018 года.
В апреле автомобильные эксперты рассказали, какие иномарки наиболее приспособлены для российских дорог. Специалисты назвали сильные стороны машин европейских, японских и корейских марок. Ранее «Автостат» опубликовал список моделей с оптимальным соотношением цены и качества.
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Бортжурнал , Volvo , Audi , BMW , Kia , Mazda , Volkswagen , Skoda , Mercedes-Benz , Ford
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