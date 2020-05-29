Российские автовладельцы выбрали самые удобные машины 

Расположением органов управления автомобилем и его дополнительными функциями занимаются целые команды специалистов. От их работы зависит удобство пользования машиной. Список самых эргономичных машин был опубликован аналитическим агентством «Автостат».

Volvo, Ford, Kia. Лидером рейтинга стала марка Mercedes-Benz , второе место заняла баварская BMW , а замыкает тройку еще одна немецкая компания — Audi . Примечательно, что все они являются представителями премиальных брендов. Также в десятку вошли Skoda Mazda , Haval, Volkswagen

Это исследование было сделано на основе онлайн-опроса, проведенного в январе 2020 года, в котором приняли участие более 2500 владельцев машин, выпущенных не ранее 2018 года.

В апреле автомобильные эксперты рассказали, какие иномарки наиболее приспособлены для российских дорог. Специалисты назвали сильные стороны машин европейских, японских и корейских марок. Ранее «Автостат» опубликовал список моделей с оптимальным соотношением цены и качества.